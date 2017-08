O prazo para as inscrições na Feira de Inovação das Ciências (Ficiências), do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), se encerra no dia 31 de agosto. Além de incentivar a criatividade dos alunos, o evento oportuniza a visibilidade dos trabalhos apresentados. A vitória na Ficiencias 2016 garantiu que o estudante Leandro Eiki Iriguchi, do Colégio Objetivo Maringá, participasse da Feira de Ciências Internacional (Milset Expo-Sciences International 2017), realizada entre os dias 7 e 12 de agosto, em Fortaleza.

A Ficiências busca contribuir com o conhecimento científico e com o desenvolvimento de ideias criativas. A mostra acontece entre os dias 7 e 10 de novembro e é uma iniciativa do PTI, por meio do Estação Ciências, com o apoio de instituições públicas nacionais e internacionais. A Feira é voltada para estudantes dos estados do Paraná e Santa Catarina, no Brasil; de Missiones, na Argentina; e do Paraguai. Os alunos devem estar matriculados no 8º ou 9º ano do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ou na educação de jovens e adultos em níveis equivalentes.

A participação dos estudantes pode ser feita individualmente ou por grupos de no máximo três alunos por projeto, que deve contar com um orientador – professor da escola, aluno em fase de graduação, ou já graduado que possa auxiliar na condução das pesquisas – com mais de 18 anos. Também é possível incluir um orientador ao projeto.

Os trabalhos devem atender às áreas de conhecimento das ciências humanas, exatas, biológicas, agrárias, sociais aplicadas, da saúde ou das engenharias. Para participar da feira, o estudante ou grupo deve criar um login na página do evento (www.ficiencias.org) e cadastrar o plano de trabalho da pesquisa. O regulamento geral da feira a ser seguido também está disponível no site.

Para Leandro, participar da Ficiências e, como consequência, de um evento de ciências internacional, só aumentou a vontade de integrar iniciativas como essas. “Essa exposição me incentivou a melhorar cada vez mais e participar com mais afinco e dedicação em feiras de ciências e projetos”, avaliou. “Eu sempre estarei grato ao Ficiencias e a equipe que deu todo o apoio técnico e essa maravilhosa oportunidade de participar no ESI”, concluiu o estudante.

Classificação de trabalhos

A relação de trabalhos finalistas será divulgada no dia 02 de outubro. A premiação será feita por categoria. Os melhores trabalhos receberão valores em espécie. Trabalhos que apresentem destaque nos quesitos Empreendedorismo, Sustentabilidade e Benefício Social poderão receber menção honrosa e troféu especial. Todos os estudantes selecionados para apresentar seus trabalhos na Ficiencias, orientadores e coorientadores destes grupos receberão certificados de participação e os resumos finais dos trabalhos de pesquisa serão publicados em anais da Feira.

Ainda serão selecionados alguns trabalhos de diferentes áreas do conhecimento, cujos alunos são convidados a participar do Programa Vivência Estudantil. Na Vivência, os estudantes vão conhecer projetos existentes na Itaipu Binacional e no PTI, interagindo com pesquisadores e profissionais que atuam em atividades de ciência, inovação e tecnologia, educação, empreendedorismo, energias renováveis e biodiversidade. Dessa forma, terão a possibilidade de ampliar suas percepções sobre o papel do desenvolvimento científico e tecnológico voltado para o bem-estar socioambiental.

O PTI

Contribuir, de forma decisiva, para o desenvolvimento da região oeste do Paraná foi o grande motivador para a criação do PTI, em 2003, a partir da ampliação da missão da Itaipu Binacional. O PTI está instalado nos antigos alojamentos dos operários que construíram a Usina de Itaipu e, com um modelo de operação inovador, integra, em um mesmo espaço, instituições de ensino e pesquisa, entidades governamentais, empresas da iniciativa privada e a sociedade em prol do desenvolvimento científico e tecnológico, da inovação, da formação de competências, da qualificação técnica e do fortalecimento de atividades produtivas do território. Em parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, o PTI executa e apoia dezenas de iniciativas em diversas áreas do conhecimento, gerando soluções para a sociedade. Todos os dias, passam pelo PTI cerca de 5 mil pessoas de mais de 40 nacionalidades.