De acordo com o blog do Compras no Paraguai (considerado o maior site de pesquisas para comprar produtos no país vizinho), o iPhone X começa a ser vendido oficialmente em Cidade do Leste nesta terça, 07.

A primeira informação é que o aparelho chegaria em CDE somente no dia 15 de novembro, mas o prazo diminuiu em nove dias do previsto. Segundo o site, o novo Iphone estará disponível nas principais lojas da cidade vizinha de Foz do Iguaçu.

Um iPhone X de 64GB custará em torno de U$ 1.500, cerca de R$ 5.055, pela cotação do câmbio desta segunda-feira, 06. No Brasil, o aparelho será vendido a R$ 6.999, quase dois mil reais a mais do que no Paraguai.

Os valores do iPhone X de 256 GB ainda não foram divulgados no Paraguai. No site da Apple, será vendido a partir de R$ 7.799,00.