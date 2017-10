Até o fim do mês, o espetáculo da Iluminação da Barragem de Itaipu será em tons de rosa, cor símbolo da luta contra o câncer de mama lembrado neste mês, em todo o mundo. Esta é a quarta vez consecutiva que a binacional adere à campanha Outubro Rosa.

Os tons da mobilização mundial vão colorir Itaipu a partir desta sexta-feira (6). Os visitantes poderão acompanhar o espetáculo às sextas e aos sábados, às 20 horas e às 21 horas (após o início do Horário Brasileiro de Verão). O ingresso custa R$ 18. Moradores da região não pagam (mediante a comprovação de endereço).

A adesão da empresa é parte da mobilização mundial de alerta sobre a doença. Somente no Brasil, o câncer de mama mata anualmente 14 mil pessoas. São quase 58 mil novos casos por ano, no País. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca). O Ministério da Saúde recomenda o exame clínico anual das mamas a partir dos 40 anos de idade, e um exame mamográfico a cada dois anos para mulheres de 50 a 69 anos.

Em Brasília, os prédios do Congresso Nacional, do Ministério das Relações Exteriores e do Palácio do Buriti, sede do governo federal, também estão iluminados com as cores da campanha. No Rio de Janeiro, o Outubro Rosa chegou ao Cristo Redentor e ao bondinho do Pão de Açúcar.

A Iluminação da Barragem

Durante o acendimento, os 519 refletores e quase mil luminárias refletem no paredão da barragem e valorizam a gigantesca estrutura. A potência instalada no sistema é suficiente para garantir o consumo de uma cidade de 15 mil habitantes.

O show de luzes foi criado especialmente para a usina por Peter Gasper, que foi um dos maiores especialistas em luminotécnica do Brasil. O espetáculo acontece em sincronia com a trilha sonora assinada pelo diretor musical Antonio Fava. Para informações sobre visitas, acesse www.turismoitaipu.com.br.