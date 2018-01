Focada nos atrativos de Foz do Iguaçu, o caderno de Turismo do jornal Folha de S. Paulo inclui a Binacional entre os pontos que atraem turistas à citada. Além das Cataratas, que podem ser vistas dos dois lados da fronteira de Brasil e Argentina, são várias opções de passeios que misturam natureza, história e aventura, “seja no alto das quedas, com um voo de helicóptero, ou nas profundezas de Itaipu, com uma visita à Usina”, diz a reportagem, que também inclui as opções de compras em Ciudad del Este, no Paraguai e outros atrativos da cidade. A notícia também é pauta destacada na versão online do jornal.

A abordagem detalha o que os visitantes podem fazer no Complexo Turístico da Hidrelétrica, em passeios que podem durar um dia inteiro pelo interior da Usina, e ver no Refúgio Biológico Bela Vista, no Polo Astronômico, Ecomuseu, passeio de catamarã e na iluminação noturna da barragem. “Para ultrapassar a marca de 1 milhão de visitantes em 2018 (no ano passado, foram cerca de 980 mil pessoas), a Usina planeja um novo espetáculo de luzes e um teleférico sobre o lago. Ainda não há previsão para a estreia”, complementa a Folha.