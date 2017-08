O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna, assina na capital chinesa Beijing, nesta sexta-feira, 01º, um acordo de cooperação com a China Three Gorges Corporation. A solenidade deverá contar com a participação do presidente do Brasil, Michel Temer, e do presidente da República Popular da China, Xi Ping.

Vianna integra a comitiva oficial do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que participa da 9ª Cúpula do Brics, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Antes da reunião, estão previstos vários encontros bilaterais entre os dois presidentes e autoridades brasileiras e da China, hoje a maior parceira comercial do Brasil. Temer viaja acompanhado por ministros, governadores e parlamentares.

A China Three Gorges Corporation é uma holding que controla várias usinas chinesas. Entre elas, está a de Três Gargantas, a maior do mundo em capacidade instalada. Em geração de energia limpa e renovável, Itaipu é a maior do planeta, com a produção recorde de 103,1 milhões de megawatts-hora (MWh) em 2016, marca que dificilmente será ultrapassada por qualquer outra geradora de eletricidade.

Acordo

O acordo entre Itaipu e a China Three Gorges Corporation prevê a realização de seminários técnicos para troca de conhecimentos em temas operacionais, seminários setoriais, estágios para jovens engenheiros, projetos de pesquisa que fortaleçam os parques tecnológicos e cooperação em projetos de responsabilidade social e desenvolvimento regional.

O documento de cooperação reforça o bom relacionamento que Itaipu já mantém com a holding chinesa. Ao longo da construção e implantação das unidades geradoras de Itaipu – e até mesmo nos estudos preliminares -, vários grupos de engenheiros chineses vieram ao Brasil para conhecer a binacional e aprender com o processo que resultou neste empreendimento entre dois países.

No sábado, 02, o diretor-geral brasileiro participará do seminário sobre Oportunidades de Investimento nos Setores de Infraestrutura, Transportes, Energia e Agronegócio promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O encontro reunirá líderes empresariais chineses que investem ou têm interesse em investir no Brasil.

Cúpula do Brics

De acordo com o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer identifica no Brics um espaço privilegiado de cooperação econômica, em particular em matéria financeira. “Nessa perspectiva, o Brasil renovará seu engajamento nas atividades do Novo Banco de Desenvolvimento”, disse. Michel Temer deixa a China no dia 5 de setembro e deve chegar ao Brasil no dia 6, a tempo de assistir ao desfile de 7 de setembro, Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios.