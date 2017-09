O diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, Luiz Fernando Leone Vianna, participa nesta sexta-feira, 22, em Ourense, comunidade autônoma da Galícia, na Espanha, da cerimônia que marca a passagem da sede da Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a Termatalia, para Foz do Iguaçu.

O evento é considerado o mais importante do setor no mundo e será realizado no município paranaense em 2018. Também participam da cerimônia o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, e o secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla – que representa o prefeito de Foz, Chico Brasileiro.

A passagem das chaves ocorre dentro da programação da Termatalia 2017, que neste ano é realizada em Ourense. A abertura oficial da feira será nesta quinta-feira, 21, no Espaço de Atos Especiais, mas as atividades começaram na segunda-feira, 18, e seguem até sábado, 23.

Histórico

A escolha de Foz do Iguaçu como sede da Termatalia em 2018 foi anunciada em abril e confirmada no final de julho, no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) de Itaipu, com a assinatura do termo de compromisso por representantes da organização e do município.

O diretor da Fundação Feiras e Exposições de Ourense, a Expourense, Alejandro Rubín, disse que a cidade foi escolhida por reunir vários atributos – como abrigar as Cataratas do Iguaçu e manter programas de cuidado com o meio ambiente. “Além disso, o interesse pelo termalismo mostra que Foz é um destino inovador”, indicou, na época.

A expectativa é que o evento atraia para Foz do Iguaçu mais de três mil profissionais do turismo de 40 países, ajudando a posicionar a cidade como referência no termalismo. A Organização Mundial do Turismo indica que o segmento deve crescer 9% nos próximos cinco anos, o dobro do turismo convencional.

Ordem de Santiago

Alejandro Rubín aproveitou a passagem por Foz do Iguaçu, em julho, para convidar Luiz Fernando Leone Vianna para receber o título de Cavaleiro da Ordem do Caminho de Santiago. A entrega será neste sábado, 23, na cidade histórica de Allariz, província de Ourense.

Segundo Rubín, a Ordem é um clube exclusivo, com pouco mais de mil membros, de 25 países, e que há uma obrigação para integrar o grupo: fazer pelo menos uma vez na vida o Caminho de Santiago.

Vianna já cumpriu esse requisito com folga: fez seis vezes o percurso completo. “Sou devoto do Caminho de Santiago e quero chegar à cidade a pé para receber a comenda”, antecipou.

Além do diretor-geral de Itaipu, receberá o título de Cavaleiro da Ordem do Caminho de Santiago a vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti.