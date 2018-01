A Itaipu Binacional e o Ministério de Minas e Energia (MME) assinam, na próxima terça-feira, 16, um acordo de cooperação técnica para implementação do Programa de Mobilidade Sustentável nos ministérios do governo federal. A medida contribui para atender o compromisso assumido pelo Brasil na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP-21), de reduzir as emissões em 37%, para até 2025, e de 43% até 2030.

O documento será assinado pelo ministro do MME, Fernando Coelho Filho, e o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna. A assinatura será feita durante uma agenda intensa do ministro Coelho Filho na Itaipu.

O programa será coordenado pelo MME e terá suporte técnico de Itaipu. Ele será expandido para os demais ministérios que tenham ações relacionadas com o tema, com o propósito de cumprir os compromissos assumidos na COP-21.

O MME tem o papel de indutor e supervisor da implementação de políticas de incentivo ao uso de energias renováveis. A parceria com a Itaipu para criação do programa se dá em função de a usina ser referência internacional em mobilidade elétrica sustentável. Desde 2006, ela desenvolve pesquisas e mantém cooperação com diversas empresas nacionais e internacionais dos segmentos de mobilidade e de energia.

A Itaipu, por meio do Programa Veículo Elétrico, já montou mais de 100 veículos elétricos, de uso individual, passeio, off-road 4×4, caminhão, ônibus elétricos de vários tipos e inclusive um avião elétrico tripulado. Também desenvolve pesquisas para a nacionalização de produtos e componentes, desenvolvimento de baterias, sistemas de gestão de mobilidade inteligente e sistemas de armazenamento de energia, assim como experiências na implementação de soluções de infraestrutura para abastecimento de veículos elétricos. “Por tudo isso, Itaipu detém as competências necessárias para dar suporte à implantação do Programa pelo MME”, diz o coordenador do Programa de Mobilidade Elétrica de Itaipu, Celso Novais.

O acordo de cooperação técnica tem por objetivo uma atuação conjunta para a criação do Programa de Mobilidade Sustentável nos ministérios por meio da realização de estudos baseados em implantação de projetos pilotos de interesse comum, com foco em energia e mobilidade sustentável.

O primeiro projeto busca monitorar a utilização dos veículos elétricos e o abastecimento nos eletropostos, contabilizando em tempo real as emissões de CO2 evitadas. Também vai analisar os possíveis impactos dos VEs na rede elétrica e testar a integração do veículo elétrico em redes inteligentes e sistemas de armazenamento de energia.

Outro objetivo é identificar novos modelos de negócio para o setor elétrico, vinculados ao tema, e estudar mecanismos técnicos, econômicos e financeiros para viabilizar o incremento do projeto piloto em escala nacional.

Este projeto será realizado na área geográfica da Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), com possível expansão para outras localidades do Brasil. Os dados e resultados do projeto serão compartilhados entre a Itaipu e o MME.

Agenda

O Ministro de Minas e Energia (MME), Fernando Coelho Filho, e comitiva participam na usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, no próximo dia 16, da inauguração do novo Centro de Inovação em Mobilidade Elétrica Sustentável (CI-MES). Outra pauta será a apresentação do Projeto Green Silicon (Silício Verde), em fase de estudos.

As instalações do Centro de Inovação em Mobilidade Elétrica Sustentável (CI-MES) da Itaipu Binacional, ficam em frente em frente ao Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Montagem de Veículos Elétricos (CPDM-VE). A estrutura tem mais de 3 mil metros quadrados de área construída e conta com laboratórios, oficinas, ferramentaria e showroom, entre outros espaços.

O ministro desembarca em Foz no dia 15. Fernando Coelho Filho será recebido pelo diretor-geral brasileiro, Luiz Fernando Leone Vianna. À noite, As Diretorias de Itaipu e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI) terão um jantar privativo com o ministro e comitiva.

Para as 9h, está prevista a chegada ao Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu (CRV) com recepção pelo diretor-geral brasileiro. Na sequência, o grupo assiste ao filme institucional. Já às 9h30, haverá plantio de árvore no Bosque dos Visitantes, seguido de visita técnica à usina.

Por volta das 11h45, o ministro e comitiva, acompanhados de diretores de Itaipu farão um sobrevoo na região, com saída do heliponto da usina. Às 12h45, está previsto o retorno e deslocamento para o Edifício da Produção. Já às 14h, os convidados conhecerão o estudo de viabilidade do Green Silicon e receberão um relatório do projeto. Na sequência, será feita a inauguração do Centro de Inovação em Mobilidade Elétrica (CI-MES). A agenda termina por volta das 16h30.