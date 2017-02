Uma parceria entre Itaipu, Parque Tecnológico Itaipu – PTI (do Brasil e do Paraguai), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ministério de Indústria e Comércio do Paraguai e Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Cidade do Leste (Codeleste) vai permitir a formação de lideranças voltadas ao desenvolvimento territorial da Tríplice Fronteira.

O Programa de Formação para o Desenvolvimento e Integração Trinacional teve seu lançamento realizado na tarde desta quinta-feira (23), no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu, em Hernandarias, no Paraguai. A cerimônia contou com a participação de diversas autoridades, entre elas o ministro de Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite; do governador de Alto Paraná, Lucho Zacarías; do representante do BID, Mikael Larsson; dos diretores-gerais da Itaipu, Jorge Samek (Brasil) e James Spalding (Paraguai), além de prefeitos da região de fronteira e representantes dos conselhos de desenvolvimento de Foz, Ciudad del Este e Puerto Iguazu.

O ministro Gustavo Leite reafirmou o compromisso do governo paraguaio com a promoção do desenvolvimento e disse que acompanhará com atenção o programa de formação. “Esta é uma experiência que tem que ser exitosa, para que possamos reproduzi-la em outras fronteiras”, destacou.

O objetivo principal do programa de formação é que os participantes sejam capacitados em áreas como criar parcerias e iniciativas voltadas ao desenvolvimento local, elaborar projetos e acessar linhas de crédito de bancos de fomento, gestão e planejamento públicos.

“A ideia é promover o desenvolvimento local, que se dá com a união das forças já presentes na região, como empresas, universidades, governos. É importante que haja diálogo entre essas forças, como já está ocorrendo nos conselhos de desenvolvimento de cada município da fronteira”, afirmou Jorge Samek. “Este programa de formação é mais uma oportunidade para incrementar o intercâmbio de experiências na região”, completou James Spalding, que também é vice-presidente do Codeleste.

O programa terá início com um curso sobre desenvolvimento local, no próximo dia 7 de abril. Serão 60 vagas, distribuídas entre candidatos dos três países da região. O público-alvo são lideranças do setor privado e responsáveis pela formulação de políticas públicas. O programa de Formação para o Desenvolvimento Local, o Conectadel, do BID, associado ao PTI brasileiro e ao PTI paraguaio, são responsáveis pela parte educacional.

Neste primeiro curso, serão 48 horas presencias e 20 horas em ambiente virtual, em cinco módulos ministrados por especialistas sobre desenvolvimento territorial, da Argentina, Uruguai, Chile e Brasil. Ao final da capacitação, os participantes apresentarão propostas que serão analisadas por uma comissão e, se aprovadas, receberão recursos financeiros para implementação. A formação completa deverá durar 18 meses.

Para mais informações sobre o curso, enviar email para codeleste.info@gmail.com ou carolinav@iadb.org.