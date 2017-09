Mais de 1.500 alunos da rede municipal estão participando, até sexta-feira, 15, de oficinas organizadas pela Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI), na Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. As oficinas foram pensadas para aproximar as crianças e adolescentes da ciência e da literatura. As atividades envolvem desenhos com ilusão de ótica, pintura e recorte sobre astronomia e haikais sobre a natureza.

A participação do PTI na Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu já é parte das ações previstas em um termo de cooperação entre o Parque e a Fundação Cultural do município que será oficializado nesta quinta-feira, 14, e tem como objetivo fortalecer a cultura na cidade. Além das oficinas, o PTI também promoveu na noite de quarta-feira, 13, durante o evento, que acontece no Complexo Bordin, a apresentação de Tiago Rossato e Banda, artista local que levou ao palco composições próprias, latinas e colonialidades da região.

A analista ambiental do Programa PTI Educação e Cultura, Jéssica Nogueira Marques, conta que as oficinas estão sendo ofertadas pelo Estação Ciências e Polo Astronômico Casimiro Montenegro Filho, ambos do Parque, e pelo Programa de Educação Ambiental da Itaipu. As atividades são desenvolvidas nos períodos da manhã e à tarde com alunos do ensino fundamental.

A equipe do Estação Ciências, segundo Jéssica, levou aos alunos o “taumatrópio” – um desenho que eles recortam, pintam, colocam em um palito e, a partir do movimento, têm uma ilusão de ótica. O Polo Astronômico, por meio da pintura e do recorte, está abordando conceitos e marcos históricos da astronomia. Já o Programa de Educação da Itaipu está trabalhando com os haikais – poemas curtos, de três linhas – sobre questões da natureza.

A gerente do programa Educação e Cultura, Jessica de Lima, afirma que a proposta da Feira, de trazer a população para o mundo literário, vai ao encontro das ações do programa do PTI, que tem como objetivo socializar a educação e a cultura no território. Além disso, de acordo com a gerente, a realização das atividades na Feira, como as oficinas, também têm como intenção aproximar o PTI da região. “Queremos mostrar quais são as ações do PTI e como podemos nos integrar mais com o território”, destaca.

Jessica comenta o o PTI e a Fundação Cultural estão elaborando, para o próximo ano, uma agenda cultural conjunta, a partir do termo de cooperação que será oficializado nesta quinta-feira. Também será feito um “Pacto pela cultura” envolvendo outros agentes que promovem a cultura na cidade, como a Itaipu, universidades e outros parceiros estratégicos.

Apresentação musical

Como uma das instituições apoiadoras da Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu, o PTI também viabilizou a apresentação de Tiago Rossato & Banda na noite de quarta-feira. O artista, que iniciou os seus estudos de música aos oito anos de idade, é um dos mais respeitados acordeonistas de gaita ponto do país. A escolha do artista seguiu o princípio de fomentar a cultura na região e priorizar os artistas locais.