O clima festivo que tomou Foz do Iguaçu com as comemorações natalinas, em dezembro, está de volta neste início de 2018. Começa nesta sexta-feira, 5, a 2ª edição do Festival de Arte e Circo do Gramadão, promovido pela Itaipu Binacional. Até 3 de fevereiro, os artistas da Circocan, Escola Internacional de Circo, darão aulas circenses e farão apresentações artísticas.

“Este ano as apresentações serão mais próximas do público, fora da Concha Acústica do Gramadão”, explica o presidente da Circocan, Pedro Cruz. Os artistas também farão espetáculos itinerantes, no Parque Nacional do Iguaçu, no Marco das Três Fronteiras, na Praça da Paz e na feirinha da Avenida JK. “Queremos levar este clima de espetáculo de rua à população, como acontece nas grandes cidades.”

No Gramadão, a principal atração é o trapézio voador, única estrutura deste porte disponível para o público brasileiro. A montagem começou nesta terça-feira (3) com o levantamento das estacas e a colocação das guias de segurança e deve estar concluída até quarta-feira (4).

No trapézio a comunidade iguaçuense poderá ter a mesma experiência de um trapezista e saltar a 10 metros de altura. Tudo acontece sob todas as condições de segurança: a pessoa é presa por fitas laterais e um cabo de aço central, além de contar com a rede embaixo. As atividades são monitoradas pela equipe especializada composta por oito profissionais.

Outras oficinas são de equilíbrio sobre as mãos, malabares e acrobacias aéreas (lira, tecido e trapézio fixo) e de solo. Um mágico vai interagir com o público, como se o espaço fosse um circo a céu aberto. A previsão é de atender mais de 200 pessoas por dia.

Espetáculos e oficinas

As oficinas circenses acontecem às terças, quartas e sextas-feiras das 15h30 às 19h30, aos sábados das 10h às 12h e das 16h30 às 19h30 e aos domingos das 16h30 às 19h30. Os espetáculos no Gramadão acontecerão nos dias 14, 21 e 28 de janeiro e no dia 3 de fevereiro, das 20h15 às 21h. As apresentações itinerantes ainda não têm data confirmada.