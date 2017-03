O feriado prolongado de carnaval, de sábado, 25, a terça-feira, 28, levou 16.204 visitantes aos atrativos de Itaipu Binacional, considerando as visitas turísticas e institucionais, das margens brasileira e paraguaia.

O passeio mais procurado foi a Visita Panorâmica da margem brasileira, com 8.356 turistas – mais da metade do total registrado no período.

Proporcionalmente, o maior aumento de visitação foi o passeio com o barco Kattamaram nas águas do Lago de Itaipu. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o atrativo teve um incremento de quase 72% na visitação.

Os outros destaques positivos foram o Refúgio Biológico Bela Vista (aumento de 39,5%), a Iluminação da Barragem (18%) e o Polo Astronômico do Parque Tecnológico Itaipu (11%).

O eclipse solar parcial de domingo, 26, ajudou a impulsionar os números do polo astronômico. Por causa do fenômeno, que ocorreu das 9h56 às 12h30 (horário de Brasília), o atrativo se preparou para receber o dobro de visitantes no período da manhã.

Os turistas puderam fazer três tipos de observação do eclipse: direta (usando máscara de proteção), com telescópio e por projeção.

Considerando todos os passeios da margem brasileira, o domingo também foi o dia de maior movimento do complexo turístico, com 3.707 turistas, incremento de 11,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Moradores da região não pagam

Moradores dos municípios da região trinacional e lindeiros ao Lago de Itaipu não pagam ingresso para conhecer cinco atrativos do complexo turístico: Visita Panorâmica, Iluminação da Barragem, Refúgio Biológico, Polo Astronômico e Ecomuseu.

Para o Circuito Especial e Porto Kattamaram, além do estacionamento no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) de Itaipu, o desconto é de 50%.

Para ter o benefício, o morador deve apresentar comprovante de residência recente, acompanhado de documento com foto. Menores de 18 anos podem apresentar comprovante no nome dos pais.