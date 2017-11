A Itaipu Binacional recebeu, nesta sexta-feira, 17, o troféu e diploma de “Amiga do Rio Iguaçu”, durante evento que marcou a primeira celebração do Dia do Rio Iguaçu – data comemorativa instituída pela vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti. O troféu foi entregue ao diretor jurídico da binacional, Cezar Eduardo Ziliotto, em cerimônia realizada no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu (CRV), em Foz do Iguaçu.

A premiação foi entregue a autoridades e representantes de entidades públicas, privadas e da sociedade civil organizada com papel de destaque no comitê de revitalização do Rio Iguaçu. As ações do comitê são organizadas pelo Grupo Gestor do Rio Iguaçu (GGRI), composto por 11 entidades oficiais do Paraná e coordenado por Mario Celso Cunha, da Sanepar.

Segundo o superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Ariel Scheffer da Silva, que também esteve do evento, a empresa participa das iniciativas por meio das ações do Programa Cultivando Água Boa, tanto diretamente no Rio Iguaçu como em seus afluentes na Bacia do Paraná 3.

Desde que foi instituído, em 2015, o GGRI já plantou mais de 400 mil mudas de árvores nativas, retirou mais de 500 mil toneladas de lixo dos rios e realizou ações de educação ambiental, drenagem e de muros de contenção ao longo das margens dos rios que formam a bacia. O monitoramento e pesquisas da qualidade da água, em parceria com as prefeituras, passou ser frequente.

“Os trabalhos de recuperação e preservação da bacia do rio Iguaçu ocorrem com a união dos setores público e privado com a participação essencial da sociedade civil. Juntos estamos revitalizando o rio mais importante do Paraná e toda a sua vegetação”, afirmou Cida Borghetti, coordenadora do grupo.

Além de Cida Borghetti, participaram da cerimônia o ministro da Saúde, Ricardo Barros; o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro; o assessor da Diretoria Geral Brasileira da Itaipu, Alexandre Teixeira; o diretor-presidente dos Institutos Lactec, Luiz Fernando Vianna; entre outras autoridades do Estado.

Iguaçu

Com cerca de 1,3 mil quilômetros de extensão e 23 afluentes, o Rio Iguaçu é o maior do Paraná – começa na região metropolitana de Curitiba e chega até Foz do Iguaçu. Sua bacia hidrográfica envolve 113 municípios e ocupa 33 % do território do estado.