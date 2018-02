A Itaipu Binacional está engajada na divulgação de duas campanhas nacionais de combate à violência neste carnaval. As ações têm o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre casos de assédios contra mulheres e de violação de diretos das crianças e adolescentes.

A ideia é reforçar a divulgação das campanhas em Foz do Iguaçu e região, que deverá receber turistas do mundo inteiro neste carnaval, nos canais internos de comunicação e também nos perfis de mídias sociais da empresa, especialmente Facebook (ItaipuBinacionalOficial) e Twitter (@usina_itaipu).

Uma das ações que ganharam reforço na região é a Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval, que neste ano tem como tema “Respeitar. Proteger. Garantir – todos juntos pelos direitos da criança e do adolescente”.

A iniciativa é uma parceria do Ministério do Turismo, Polícia Rodoviária Federal, Frente Nacional dos Prefeitos, União Europeia, ECPAT-Brasil e Childhood Brasil/Programa Na Mão Certa. A Itaipu faz parte da Rede Proteger, responsável pelas ações na cidade, e é parceria do programa Mão Certa.

Em Foz do Iguaçu, serão distribuídos materiais de campanha (como abanadores e cata-ventos) no CTG Charrua e na Rua Marechal Deodoro, durante o Carnaval da Saudade. As peças contêm informações sobre o Disque 100, para denúncias contra violência sexual, trabalho infantil, uso de álcool e outras drogas, desaparecimento de crianças e meninos e meninas em situação de rua.

A divulgação do aplicativo Projeta Brasil, principal canal denúncia on-line de violações de direitos humanos do País, também receberá atenção especial durante o carnaval. A aplicação está disponível na Play Store e Apple Store.

#CarnavalElesPorElas

Outra ação que tem a participação da empresa é o #CarnavalElesPorElas, iniciativa da ONU Mulheres com o suporte do Comitê Nacional Impulsor ElesPorElas HeForShe – do qual Itaipu faz parte. O lema da campanha é “Respeita as mina. É simples.”

O slogan foi inspirado em uma ação de enfrentamento à violência contra as mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Bahia. O público-alvo são os homens, com frases simples, mas que evidenciam a responsabilidade do agressor diante da vítima em casos de assédio.

“Se a mulher disse não para você, significa que ela disse não para você”, é uma das frases. Outros exemplos: “Se a mulher veste roupas curtas, significa que ela está querendo vestir roupas curtas”; “Quando a mulher diz que não quer beijar você, significa que ela não quer beijar você”.

Além dos veículos internos e das mídias sociais, os ônibus que fazem o transporte dos empregados de Itaipu receberam adesivos com peças da campanha. O material também está disponível para download no site da ONU Mulheres e nas redes sociais (www.onumulheres.org.br/).