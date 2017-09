Foz do Iguaçu vai sediar na quarta, 27, e na quinta-feira, 28 o Fórum Cidadão da Região Sul, no Cineteatro dos Barrageiros, na usina de Itaipu. O evento é preparatório para o Fórum Mundial da Água, que será realizado em Brasília, em março de 2018. O Fórum Cidadão é organizado pela Itaipu Binacional e pela Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas (Rebob), com apoio da Agência Nacional de Águas (ANA).

Com o título Gestão Participativa e Social da Água – a sociedade compartilhando tecnologias locais, o encontro reunirá, em Foz do Iguaçu, experiências bem-sucedidas de gestão dos recursos hídricos com participação social, e deve contar com cerca de 200 participantes. As inscrições terminam às 10h de quarta-feira e devem ser feitas no site rebob.org.br/gpa2017-sul.

De acordo com o superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Ariel Scheffer da Silva, o encontro reunirá gestores de água (de municípios, estados e do governo federal) e comunidades envolvidas com essa temática. “Serão apresentados diversos casos do Brasil que demonstram como cidadãos e comunidades se organizaram para fazer a gestão da água, entre eles projetos da região Oeste do Paraná, apoiados pela Itaipu. Algumas dessas propostas serão selecionadas para serem apresentadas em Brasília, durante o Fórum Mundial da Água”, explicou.

Em Foz do Iguaçu, são aguardadas as presenças de autoridades como o diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), Vicente Andreu Guillo; o governador do Conselho Mundial da Água, Lupércio Ziroldo Antônio; os diretores de Coordenação da Itaipu, Pedro Domaniczky (Paraguai) e Hélio Amaral (Brasil), além de representantes de projetos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e Ceará.

Fórum Mundial

O oitavo Fórum Mundial da Água (e primeiro realizado no Hemisfério Sul) será em Brasília, em março de 2018. Organizado pelo Conselho Mundial da Água em parceria com o país sede, é o mais importante evento do setor no planeta. A cada três anos, um país e uma cidade são anfitriões da iniciativa.

Por sua abrangência política, técnica e institucional, o Fórum tem entre suas características a participação aberta e democrática e o objetivo maior de promover o diálogo para influenciar o processo decisório sobre a água a nível global, com aproveitamento racional e sustentável deste recurso essencial, estimulando a conscientização das pessoas para o “cuidar” da água.

Em seu processo de organização, o Fórum Mundial da Água está sendo construído dentro dos processos Temático, Regional e Político. O Fórum Cidadão é uma ação transversal a esses processos, com a intenção de garantir a participação de ações com envolvimento social e que está sendo realizado em todas as regiões do País. Além de Foz do Iguaçu, o Fórum já ocorreu em Fortaleza (CE), e será realizado, ainda neste ano, em Cuiabá (MT), São José do Rio Preto (SP) e Palmas (TO).