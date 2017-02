O primeiro contato foi na tarde da última quinta-feira, 02, na pista de atletismo do Ginásio Costa Cavalcanti, e reuniu atletas de todas as modalidades. Montanha contou um pouco da sua história, os desafios que teve de superar até chegar a uma final olímpica e seus próximos projetos.O atleta Wagner Domingos, o Montanha, que disputou a final da Olimpíada Rio 2016 na prova do arremesso do martelo, está em Foz do Iguaçu para uma série de atividades com os integrantes do Projeto Jovens Atletas – Campeões do Futuro, que tem patrocínio da Itaipu Binacional.

Em seguida, já na pista de atletismo, ele reuniu os jovens que treinam arremesso de martelo e deu dicas de como melhorar o desempenho. Os treinamentos com a equipe seguem até este sábado, 04.

“É fantástico, maravilhoso, porque o cara é finalista olímpico e isso é para poucos”, entusiasmou-se Jair Pacentchuk, o “Chuck”, de 19 anos, revelado pelo projeto e uma das promessas brasileiras na prova do martelo. “Encontrar um ídolo como o Montanha é como se a gente recebesse um presente de aniversário antecipado ou participasse de uma festa de Natal”, completou.

Recordista paranaense e detentor da quarta melhor marca do País na categoria adulto, Rallison Thomas Marques Guerra, 23 anos, também do projeto, disse que o contato com um atleta de alto nível permite comparar trajetórias e ajustar estratégias para alcançar objetivos maiores – como chegar a uma Olimpíada.

“Com esse feedback, podemos ver se estamos ou não no caminho certo. E hoje eu acredito que estou. Se ele deixar, é perigoso a gente alcançá-lo”, brincou. “Porque a gente almeja os melhores para ser o melhor. E é isso que estou buscando.”

O exemplo de Montanha também serviu de inspiração para atletas de outras provas – como Indiamara de Oliveira, 19 anos, que compete nos 100, 200 e 400 metros, salto em distância e revezamento. “A principal lição que tive aqui é que você não pode nunca desistir dos seus sonhos. Ele passou por muitas dificuldades e não parou. É isso que eu quero e foi isso que ele fez.”

Jovens Atletas

O Projeto Jovens Atletas – Campeões do Futuro mantém 120 vagas para meninos e meninas de escolas públicas de Foz do Iguaçu em 27 modalidades de atletismo, como corrida, arremesso e saltos. A iniciativa também beneficia 20 paratletas.

Desde que firmou o convênio com o projeto, em outubro de 2012, a Itaipu Binacional, por meio do Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente (PPCA), custeia parte das viagens, alimentação, transporte, equipamentos e equipe técnica.

Além da Itaipu, o Jovens Atletas conta com o apoio da Secretaria Municipal do Esporte e outras empresas do município. Interessados em participar do projeto podem entrar em contato com o Instituto de Atletismo de Foz do Iguaçu, pelos telefones (45) 9805-3449 e (45) 8817-8749.