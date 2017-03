Durante toda a manhã desta quarta-feira, 22, Dia Mundial da Água, a Itaipu promoverá atividades educativas na Escola Municipal Padre Luigi Salvucci, na Vila C, em Foz do Iguaçu, para lembrar a data e conscientizar os alunos sobre as consequências da ação humana para o meio ambiente.

Segundo o gerente do Departamento de Interação Regional da Itaipu, Gilmar Secco, haverá na escola uma sala temática, que representará um rio poluído. “A ideia é proporcionar aos estudantes uma experiência similar à dos peixes, nadando em meio ao lixo jogado ali, pela população”, afirmou.

Com pequenos cartazes, pintados pelas próprias crianças, elas seguirão até o Córrego Brasília, que passa pela região. Ali, poderão conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Itaipu no cuidado e na recuperação de nascentes por meio do Programa Cultivando Água Boa. Além da limpeza do curso do rio, o trabalho também inclui a recuperação das matas ciliares.

Outras ações

As ações alusivas ao Dia Mundial da Água começaram na semana passada. A Divisão de Educação Ambiental da Itaipu promoveu, no Ecomuseu e no Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), atividades com crianças e adolescentes da Vila e também com participantes do Projeto Meninos do Lago.

Entre os temas trabalhados estavam os princípios da “Carta da Terra para Crianças”, em especial o de número cinco, que diz “Aprenda mais sobre o lugar onde você vive”. Para isso, utilizaram-se mapas do bairro, com ênfase na área de preservação do Córrego Brasília. Esse trabalho prossegue na próxima quinta-feira, 23, quando os mesmos participantes farão uma visita ao córrego para conhecer de perto as ações ali desenvolvidas.

Outra ação preparatória aconteceu nesta terça, 21, com um grupo de alunos do Colégio Estadual Flavio Warken, localizado na Vila C Nova. Os estudantes participaram de um mutirão de limpeza da área de preservação do córrego, em parceria com o projeto “Mundo Invisível”, coordenado pela professora Regiane Castione.

“Esse projeto tem sido um importante aliado da comunidade local na revitalização do Córrego Brasília, mobilizando estudantes para estudar a qualidade da água, por meio de kits de teste instantâneo fornecidos pela Sanepar”, explica Enzo Maschio Figueiredo, da Divisão de Educação Ambiental. “Em vários dos testes realizados desde 2014, muitas vezes foram identificados coliformes fecais e outros contaminantes nas águas do córrego, o que indica a existência de ligações irregulares de esgoto”, completou.

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Água, durante todo o mês de março os atendimentos de turismo educativo no RBV, com as escolas municipais de Foz do Iguaçu, tiveram atividades voltadas à temática da água.