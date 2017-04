Para mostrar um pouco das tradições paraenses, haverá apresentações de Carimbó, dança típica do Estado, com o grupo Cia do Corpo . Outra atração relacionada à trama são as aulas de jiu-jitsu. Na novela, a personagem de Paola de Oliveira é uma policial que sonha em ser lutadora de MMA, e por isso, pratica o esporte.

O programa Estúdio C também será transmitido, ao vivo, direto do evento, a partir das 14h30. E entre as atrações do programa está o finalista do The Voice Kids, Juan Carlos Poca, e a dupla João Bosco e Vinicius.

A tarde também terá shows de Carol Ramalho e Barreto e Campo Grande, além de recreação para todas as idades com cama elástica, piscina de bolinhas, pipoca e algodão doce.

A Força do Querer, novela de Glória Perez, estreou na última segunda-feira, 03, e já encantou os paranaenses. No primeiro capítulo, o folhetim atingiu 32 pontos de audiência domiciliar, sendo que mais de 562 mil pessoas sintonizaram em Curitiba e Região Metropolitana, segundo a Kantar Ibope, na trama que tem o Pará como principal cenário.

Atrações:

13h: Carol Ramalho

14h30: Estúdio C ao vivo, com Juan Carlos Poca, finalista do The Voice Kids, e João Bosco e Vinicius

16h: Apresentação de Carimbó com o grupo Cia do Corpo

16h30: Barreto e Campo Grande

Serviço:

Data: 08/04/2017

Horário: das 13h às 18h

Local: Gramadão da Vila A

Entrada gratuita