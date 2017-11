Jogando no estádio Óctavio Silvio Nicco em Curitiba, o Foz Cataratas/Coritiba vence mais uma pelo Campeonato Paranaense 2017. Com gols de Kamila Chaves (2), Larissa (2), Thaynara e Bruna as poderosas do Foz ganharam do Imperial pelo placar de 6 a 0.

As poderosas do Foz/Coxa começaram a partida pressionado, e logo aos dois minutos em jogada individual Larissa dividiu a bola com a goleira e fez o primeiro da partida. O segundo gol não demorou a sair, aos 13’minutos, em cobrança de escanteio a zagueira Bruna Amarante subiu mais que a defesa e ampliou o placar para o Foz Cataratas/Coritiba. As meninas da fronteira tocavam bem a bola e envolviam o Imperial, até que aos 43’, Larissa em jogada individual levou a marcação e bateu na saída da goleira fechando o placar em 3 a 0 para o Foz/Coxa no primeiro tempo.

Na segunda etapa o Imperial tentou reagir, mas acabou abrindo espaço para o forte meio campo da equipe da fronteira, e aos sete minutos a volante artilheira Thaynara recebeu a bola, carregou e bateu sem chance para a goleira do Imperial. Na sequencia aos 22’, Kamila Chaves fez mais um para as poderosas. Aos 45’minutos, Pámela fez grande jogada pela direita, entrou na área e tocou para Kamila Chaves, a camisa 9 dividiu com a zaga marcando o sexto gol, fechando o placar em Foz Cataratas/Coritiba 6, Imperial 0.

As poderosas do Foz folgam na próxima semana e fecham o campeonato no dia 3 de dezembro jogando contra o Toledo no estádio 14 de dezembro.