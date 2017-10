Na próxima quinta-feira, 26, o jornalista paranaense Mauri König lança seu novo livro, “Nos bastidores do mundo invisível”, em Foz do Iguaçu. O evento ocorre no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC), às 19 horas. A entrada é gratuita.

Reunindo em um único livro seus melhores trabalhos, a obra de König conta com 18 reportagens da trajetória do “terceiro jornalista mais premiado do Brasil”, segundo a revista digital Jornalistas&Cia. As matérias foram publicadas em grandes veículos de comunicação do país, no período de 2000 a 2016, e são reconhecidas por diferentes organizações que premiaram König pelos trabalhos que se apresentam neste livro.

“A coletânea representa a crença em um jornalismo comprometido com o interesse público, com a ética profissional e com o futuro do Brasil”, diz o autor. Um diferencial em relação às publicações anteriores originais é que o livro traz, para cada reportagem, a narrativa sobre os bastidores da produção. São textos que explicam todo o processo de produção, incluindo planejamento, desafios, negociações, repercussões e detalhes do trabalho.

O livro dá conta de expressar o papel fundamental do jornalismo de vigilante do interesse público. As reportagens foram reunidas por grandes temas como corrupção e criminalidade institucional, direitos humanos, crimes contra infância, crimes ambientais e grandes personagens. Nesse sentido, “Nos bastidores do mundo invisível” é também uma importante referência para estudantes e profissionais ou, ainda, para aqueles que acreditam no jornalismo como um instrumento de transformações para o bem comum.

Sobre o autor

Mauri König é graduado em Jornalismo, pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC), e em Letras, pela Unioeste, com pós-graduação em Jornalismo Literário. Trabalhou nos jornais Folha de Londrina, O Estado do Paraná, Gazeta Mercantil e O Estado de S. Paulo. Atualmente é repórter especial da Gazeta do Povo, de Curitiba.

Em 20 anos de carreira, ganhou 21 prêmios de jornalismo, entre eles dois Esso, dois Embratel, e três Vladimir Herzog. Também venceu por duas vezes o Lorenzo Natali Prize, concedido pela União Europeia. Recebeu ainda o Prêmio de Direitos Humanos da Sociedade Interamericana de Imprensa.

Em 2008, König publicou o livro “Narrativas de um correspondente de rua”, reunindo 15 de suas maiores reportagens. Seu currículo ainda conta com uma premiação do Committee to Protect Journalists, uma ONG dos EUA, com o Prêmio Liberdade de Imprensa Internacional, em 2012.

Serviço

Lançamento do livro “Nos bastidores do mundo invisível”

Data: 26 de outubro

Horário: 19h

Local: Centro Universitário Dinâmica das Cataratas (UDC) – Sala de Vídeo

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre