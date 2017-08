O judô encerrou sua participação na fase final B dos Jogos Escolares do Paraná. A modalidade foi disputada no Ginásio de Esportes do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – o Insaem, na cidade de Cambé e contou com a participação de 267 atletas, nos naipes masculino e feminino. O evento de alto nível técnico, valia vaga para a fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude que será disputado em Curitiba, entre os dias 12 e 21 de setembro de 2017.

Mais uma vez Foz do Iguaçu não ficou fora do pódio. As atletas da Associação Esportiva Judofoz defenderam os Colégios: C. E. Ulysses Guimarães, C. E. Almiro Sartori e COC-Semeador e conquistaram duas medalhas de bronze com Erica Aparecida Conrado Evangelista (-40 Kg) C. E. Ulysses Guimarães e Jéssica de Freitas Nunes (-44 Kg) COC-Semeador. Fecharam a participação dos atletas da Judofoz no evento: Vitor Rafael Matias Santos e Maria Vitória Ferreira Fogaça do C. E. Ulysses Guimarães e Patrícia Gabriela Paz C. E. Almiro Sartori, todos na sétima colocação. Para o professor Josmar Couto, “esses resultados foram excelentes pois a maioria dos atletas estão em seu primeiro ano de Jogos Escolares”.