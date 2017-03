A Federação Paranaense de Judô (F.PR.J.,) realizou em Laranjeiras do Sul no fim de semana, a Seletiva Estadual de Judô nas categorias Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21 e Sênior.

O evento foi disputado por atletas de ambos os gêneros de todas as regiões do estado. Além do título estadual, o evento foi classificatório para o Campeonato Brasileiro Regional, que será disputado nos dias 7, 8 e 9 de abril, em Caxias do Sul -RS.

A Competição contará com a presença dos atletas do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, em busca de uma vaga para a fase final. Mais uma vez, os alunos do Projeto Kimono Amigo da Judofoz, comandado pelo professor Josmar Couto, fizeram uma brilhante participação, conquistando resultados expressivos para a cidade de Foz do Iguaçu.

Neste evento foram 9 atletas participantes e seis medalhas conquistadas, sendo 1 ouro, 1 prata e 4 bronzes. O desataque ficou para o atleta Vitor Hugo Leodoro Gravenhagen, ouro no Sub-18 e bronze no Sub-21, carimbando sua vaga para o Campeonato Brasileiro Regional. A prata ficou com a atleta Érica Aparecida Conrado Evangelista, na categoria Sub-15, pré-classificada para o Regional. Conquistaram o bronze Marilia Pilger (Sub-21), Jéssica de Freitas Nunes (Sub-15) e na categoria sênior, além do bronze a vaga para o brasileiro ficou por conta do atleta Everton da Rocha de Jesus. Segundo o professor Josmar Couto, a entidade já começou 2017 com grandes resultados e certamente outros virão no decorrer do ano.