O grupo Echaporã Turismo e Navegação inaugurou ontem, 17, um n ovo atrativo turístico em Foz do Iguaçu, o Kattamaram II. O novo atrativo navegará no encontro das águas entre os rios Paraná e Iguaçu. De segunda à segunda, a partir de sexta-feira, 20, com três saídas diárias. O barco possui capacidade para 250 pessoas.

Durante o passeio inaugural a embarcação percorreu os rios Paraná e Iguaçu, passando pela Ponte Internacional da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai (Rio Paraná), na sequência pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga o Brasil à Argentina (Rio Iguaçu). Da embarcação também é possível apreciar a vista para o Marco das Três Fronteiras, do lado brasileiro e do argentino. Ao todo o passeio dura duas horas.

Segundo o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla, essa diversificação de atrativos permite um número de opções maior para o turista que visita à cidade. “Os turistas tem opções para todos os gostos e quanto mais opções melhor, pois é isso que faz diferença em um destino turístico”, destaca.

De acordo com Piolla, o Kattamaram II permite o aproveitamento dos potenciais turísticos dos rios Iguaçu e Paraná. “É um antigo sonho de consumo do Destino, com esse atrativo vamos fazer uma ocupação diferente dos nossos rios e vai contribuir para o desenvolvimento do turismo e da economia da cidade”, frisa.

O assessor do Diretor-Geral do lado brasileiro da Itaipu Binacional, Alexandre Teixeira, frisa que qualquer lugar do mundo que tenha um rio como os de Foz, o turismo aproveitaria. “É mais um produto para atrair o turismo, nosso objetivo é que o turista fique em Foz mais dias. A Itaipu apoia o turismo e também queremos levar um barco do macuco para atuar no Kattamaram dentro da Itaipu, colocando à disposição do turista em janeiro da temporada”, adiantou.

Segundo gerente comercial do passeio, Josivaldo Araújo da Silva, o Kattamaram também atenderá passeios exclusivos com possibilidade de diversificar as rotas. “Além das três saídas diárias, atendemos eventos corporativos, festas e casamentos. É uma opção e uma sensação única de estar navegando em dois rios, o das Cataratas e o da Itaipu”, destaca.

As saídas acontecem diariamente as 11h30, 14h30 e 18h30, esta com vista para o por do sol, no Cataratas Iate Clube. Moradores de Foz e dos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu possuem desconto de 50%.

Valores

O preço dos ingressos é de R$ 150,00 (integral) e R$ 75,00 para os moradores de Foz do Iguaçu e dos municípios lindeiros.

O valor do ingresso para o passeio até o Museu Bertoni é R$ 200,00 com a entrada do atrativo incluída. Refeições, bebidas e os jantares não estão incluídos no valor do ingresso dos passeios.

Mais informações sobre o passeio pelo telefone (45) 3527 1444 ou pelo e-mail reservas@ecoturechapora.com.br.