O “Luau do Kattamaram II” será realizado neste sábado, 03, com uma festa a bordo do navio. A embarcação navegará pelas águas dos Rios Paraná e Iguaçu passando por pontos turísticos.

O embarque inicia a navegação às 20:30 horas com saída do Porto Echaporã, dentro do Cataratas Iate Clube, subindo o rio Paraná até a Ponte da Amizade. No retorno passará pelo Marco das Três Fronteiras, onde entrará nas águas do rio Iguaçu até a ponte da Fraternidade e por fim voltando ao cais.

A bordo do Kattamaram II foi preparada uma festa temática com decorações típicas, com música e DJ, buffet livre, coquetel de boas-vindas e distribuição de colares havaianos na recepção.

As próximas edições do luau estão programadas para os dias 3 de março, 7 de abril e 5 de maio de 2018. O ingresso para o passeio custa R$ 130,00, incluindo passeio e buffet. Bebidas não estão inclusas no valor, nem o transporte.

Mais informações podem ser obtidas através do (45) 3527-1444 ou 45 98414-4800.