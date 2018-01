Quem estiver precisando trocar de carro ou investir em um novo imóvel em Foz do Iguaçu terá a chance de adquirir os bens em um grande leilão judicial online, que ocorre na próxima quarta-feira (24). Há veículos com lance inicial de R$ 3 mil e imóvel com lance inicial de R$ 350 mil, que pode ser parcelado em até 30 vezes mediante entrada de 25%. Os veículos precisam ser pagos à vista. Os interessados já podem dar o lance pela internet mediante cadastro prévio no site do leiloeiro Helcio Kronberg (www.kronberg.com.br).

Entre os destaques estão um veículo Palio Weekend modelo 2010, com lance inicial de R$ 27 mil e um VW Saveiro de 2011, com lance inicial de R$ 37 mil.

Entre os imóveis destaca-se um imóvel no bairro Vila Maracanã, com área total de 362,19 m² e lance inicial de R$ 350.640, e um terreno localizado no Parque Residencial Presidente, com área total de 711,52 m² e lance inicial de R$ 161.680 mil.

Mais informações em www.kronberg.com.br.

Grande Leilão online – Foz do Iguaçu

Onde: Pela internet no site http://www.kronberg.com.br/

Quando: 24 de janeiro (quarta-feira)

Horário: A partir das 10h.

Sobre Helcio Kronberg

Leiloeiro público oficial pela Junta Comercial do Estado do Paraná e leiloeiro rural pela Federação de Agricultura e Pecuária do Paraná desde 2000. Possui ampla experiência em leilões extrajudiciais e judiciais. Mestre, especialista e bacharel em Direito e Administração, com formação também em Economia e Ciências Contábeis, tem cinco livros publicados e atua na docência. Para mais informações basta acessar: www.kronberg.com.br.