O Ecomuseu abre no próximo dia 08 de março, às 19 horas, duas novas exposições. “Meu Coração de Polaco Voltou” marca o retorno de Paulo Leminski ao museu, quase quatro anos após “Múltiplo Leminski”, que recebeu cerca de 130 mil visitantes, um recorde para o espaço cultural mantido pela Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu. Paralelamente, “Poeta Alice” mostra a produção poética e musical de Alice Ruiz, que foi casada com Leminski. As duas mostras permanecerão até 30 de setembro de 2017.

“Meu Coração de Polaco Voltou” é uma exposição que revela as origens e as influências polonesas na obra de Paulo Leminski. Os assuntos são divididos por temas e a mostra é composta por painéis, com cerca de 40 peças originais: fotos do acervo particular, livros e documentos do artista.

Também será exibido o documentário “Vida e Sangue de Polaco” do premiado diretor Sylvio Back, no qual Paulo Leminski faz um depoimento sobre sua descendência polonesa. A exposição foi aberta ao público pela primeira vez em Curitiba, na Casa de Cultura Polônia Brasil, em 2015.

“Poeta Alice” apresenta a trajetória de vida e a produção poética e musical da artista curitibana até os dias de hoje. Entre os cerca de 200 itens que compõem as ambientações e abordam diferentes aspectos da obra estão: fotos, vídeos, quadros, prêmios, livros e documentos originais distribuídos em espaços que traduzem a personalidade e o universo da artista.

Leminski

Paulo Leminski Filho nasceu em Curitiba (PR) em 1944 e faleceu em junho de 1989. Neto de colonos poloneses, tinha ascendência negra por parte da mãe. Sua curiosidade o levou a buscar os mais diferentes tipos de informação, desde a infância, e o aproximando de inusitados grupos sociais. Entre suas atividades, foi poeta, biografista, professor, judoca, letrista, publicitário e tradutor. Sua produção contempla as décadas de 1960, 1970 e 1980, períodos de grandes mudanças no país.

Serviço:

O que: Exposições “Meu Coração de Polaco Voltou”, de Paulo Leminski, e “Poeta Alice”, de Alice Ruiz.

Quando: de 8 de março a 30 de setembro de 2017.

Onde: Ecomuseu da Itaipu.

O Ecomuseu está aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Ingresso: R$ 12,00 (moradores dos municípios lindeiros ao lago de Itaipu não pagam entrada). Mais informações: www.turismoitaipu.com.br.