Em homenagem às crianças, o Shopping Catuaí Palladium ­está com programação especial desde o início do mês e até 22 de outubro promove uma atividade gratuita com várias apresentações por dia. É a Contação de História “Lenda das Cataratas – Viva essa Emocionante Aventura”. Os baixinhos de 3 a 13 anos terão a oportunidade de participar da atividade onde poderão fazer seu próprio cocar e conhecer a lenda do amor de Naipi e Tarobá que conta a história do surgimento das Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza. Atores interpretam a história de maneira lúdica e ao mesmo tempo as crianças vivenciam sensações do vento, da chuva e os sons da natureza no ambiente montado numa grande tenda na Praça de Eventos do Shopping (Piso L1).

A Contação de História é um projeto inédito do Shopping em parceria com a empresa Naipi e Tarobá, e uma adaptação do livro infantil “A Lenda das Cataratas”, de Melissa e André Luiz Ribas Vieira, lançado no mês passado na Feira Internacional do livro de Foz do Iguaçu. “Essa é mais uma ação do nosso Shopping em continuidade aos grandes eventos para promoção da cultura na cidade e com apelo de entretenimento para a família. Com esse projeto desejamos também contribuir no resgate cultural de uma história relevante para a promoção do turismo local, além de motivar as crianças a aprender de forma divertida”, afirma Regina Pugliesi, gerente de marketing do Catuaí Palladium. Para André Vieira, o projeto do shopping vai de encontro com a proposta do livro e incentiva a cultura. “Queremos motivar as crianças à leitura e por meio da cultura promover a identidade da região e o turismo”, disse Vieira.

A Contação de História “Lenda das Cataratas – Viva essa Emocionante Aventura” ocorre diariamente com várias apresentações no seguinte horário: sábado e domingo das 12h às 21h; de segunda a sexta das 14h30 às 20h30. A última sessão será 30 minutos antes do horário de encerramento. A Contação de História é gratuita e com duração de até 40 minutos. A capacidade máxima é de 60 pessoas em todos os horários. A inscrição é por ordem de chegada e de acordo com o regulamento (consulte no local).

Serviço:

Contação de História “Lenda das Cataratas – Viva essa Emocionante Aventura”

Período: de 12 a 22 de outubro.

Faixa etária: De 3 a 13 anos.

Horário de Funcionamento: de 2ª a 6ª Feiras das 14h30 às 20h30 (última sessão às 20h); Sábado e Domingo das 12h às 21h (última sessão às 20h30).

Valor: gratuito (consulte o regulamento no local).

Local: Praça de Eventos, Piso L1.

Telefone: (45) 3939-0000

Site: www.catuaipalladium.com.br

ESTACIONAMENTO GRATUITO