Sempre envolvido nos debates políticos do Brasil, dividido pelo pensamento de esquerda e direita, Ricardo Amorim vem a Foz do Iguaçu a convite do Sicredi, porém o foco da palestra será economia e finanças.

O Clickfoz listou 5 motivos para você participar da palestra com o economista, confira:

1 – Tem ampla experiência com economia

Ricardo, atua no mercado financeiro desde 1992, é formado pela USP e pós-graduado pela ESSEC de Paris, em Administração e Finanças Internacionais e já trabalhou em grandes mercados econômicos como Nova York, Paris e São Paulo.

2 – Palestrante reconhecido internacinalmente

O economista foi o único brasileiro a ser incluído na lista do Speakers Corner, dos melhores e mais importantes palestrantes mundiais, ministrando palestras em eventos de universidades reconhecidas mundialmente, como Harvard e Columbia, nos Estados Unidos.

3 – Vê o Brasil de fora, com uma perspectiva mais ampla dos negócios

Amorim participa dos debates do programa Manhattan Connection da Globo News desde 2003, e também é colunista da revista Isto É.

4- Voz de uma geração

Foi considerado pelo Linkedin como o maior influenciador da rede. E o economista mais influente do Brasil de acordo com a Forbes internacional e o Klout.

5 – Jornalistas o admiram

Como economista, foi eleito uma das 10 pessoas mais admiradas da impresa, eleito pela Maxpress e Jornastas&Cia.

Serviço

Data: 12 de setembro, terça-feira

Horário: às 19h30

Local: Hotel Golden Park Internacional, na Rua Alm. Barroso, 2006 – Centro, Foz do Iguaçu – PR, 85851-010

Ingressos: R$ 20,00, à venda nas Agências Sicredi de Foz do Iguaçu

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,5 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.