O primeiro volume da coleção Histórica Geocultural da Serra da Canastra e do Rio Paraná com detalhes de como surgiram as Cataratas do Iguaçu foi lançado pelos autores em Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú, na Argentina. A obra de 155 páginas, com imagens hiper-realistas, pode ser adquirida pelo site a um valor promocional de lançamento por R$ 50.

Segundo o diretor do Parque Nacional do Iguaçu, Ivan Carlos Baptiston, a obra é uma referência nos processos geológicos que ocorreram na formação da base que é as Cataratas. “Para o Parque esse livro é uma referência científica, intelectual e de conhecimento. Ele vem coroar o trabalho dos doutores especialistas em geologia, que estão demonstrando o que realmente ocorreu desde milhões de anos até eventos mais recentes”, avalia Baptiston.

O presidente do Iguassu Convention & Visitours Bureau (ICVB), Altino Voltolini, também destacou a importância do livro para a história de Foz do Iguaçu. “Nós conhecemos as cataratas através de uma lenda muito bonita, mas nós temos a necessidade de conhecer a fundo a história da formação geológica, da floresta e das Cataratas”, disse.

Segundo Voltolini, a obra também contribui para um início de um novo momento no turismo local. “Nós estamos sugerindo que as crianças comecem a aprender na escola sobre as Cataratas. Temos que mudar a cultura do povo de Foz do Iguaçu. Se for num bairro e perguntar o que o turismo representa, muitos não sabem o que responder. Precisamos mudar a cultura através das crianças”, adianta.

Nas mais de 150 páginas são apresentadas as cenas da evolução da Serra da Canastra e das Cataratas do Iguaçu, com blocos, diagramas hiper-realistas, como se sucedeu a evolução das formações.