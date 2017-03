Aquela frase da ‘união faz a força’ caiu como uma luva para Elizangela Araujo e sua família.

Desempregada há cerca de dois anos, a mãe cria quatro filhos com muita dificuldade: Rafaela (14), Ricardo (12), Jhenifer (10) e Maria Vitória (01). Neste domingo, 19, era o aniversário do filho Ricardo. Sem condições financeiras para fazer uma festa, a mãe fez um desabafo em um grupo no Facebook:

“Hoje é aniversário do meu menino. Ele me pediu um bolo ou um brinquedo. Meu coração se partiu”, dizia a publicação.

O post foi recebido com algumas críticas, porém logo apareceram pessoas para ajudar. Estes, fizeram uma mobilização coletiva e proporcionaram ao Ricardo uma super festa de aniversário, com tudo que uma criança tem direito.

Silvana Silva foi uma das pessoas que se comoveu com a história. “Criamos um grupo no whats para podermos nos organizar melhor. Nos encontramos para comprarmos os itens da festa e fomos para casa deles montar. Teve bola, cama elástica, refrigerantes, cachorro-quente, salgadinhos, e o principal: o bolo. Foi muito emocionante”, disse a voluntária.

Um dia que começou cercado de tristeza, teve um final feliz na história desta família.”Meu menino conseguiu a festinha graças aos bons anjos”, agradeceu a mãe.

Assista ao vídeo da hora do parabéns <3:

Apesar da felicidade deste domingo, Ricardo e a família precisam de apoio permanente. A mãe, que está desempregada, busca um trabalho para ajudar o marido com as contas da casa. “O que ele ganha quase não paga o aluguel, água e luz. Tem dias que não temos praticamente nada. O que vamos comer hoje é o que sobrou do aniversário do meu filho. O pessoal que fez a festa também irá no ajudar com cesta básica e roupas para as crianças. Mas, preciso de um emprego”, pede a mãe.

Elizangela tem experiência como diarista e funcionária do lar. Caso você possa ajudar, entre em contato: (45) 99929-5048.