A um dia para abertura oficial do Natal de Foz, marcada para esta quinta-feira, 30, às 20h, na Praça da Paz, o movimento é intenso para deixar a decoração mágica como o público espera. A Vila do Papai Noel está quase montada e árvores cheias de luzes colocam a cidade no clima da festa natalina. O túnel de luzes e de som, no calçadão da Barão do Rio Branco, anexa à Praça da Paz, deixará tudo ainda mais espetacular.

O destaque da decoração no espaço é uma árvore de Natal gigantesca (15 metros) e toda iluminada. Anjos de luz e um presépio colorido também decoram o local. Nas avenidas, os pórticos já estão instalados e à noite dão uma nova cara às principais vias de Foz do Iguaçu.

O outro ponto principal do Natal de Foz, numa parceria inédita entre prefeitura e Itaipu, é o Gramadão da Vila A, onde a montagem para receber as grandes apresentações artísticas e culturais está em ritmo acelerado.

O Natal de Foz é realizado pela Itaipu e pela Prefeitura de Foz do Iguaçu e conta com a parceria da Fundação Cultural, do Iguassu Convention & Visitors Bureau, da Acifi e da Fecomércio. Também tem o apoio da Cataratas do Iguaçu S.A, Itamed e Sindilojas.

Abertura

Além da solenidade oficial com a presença de autoridades municipais, parceiros e realizadores, a abertura do Natal de Foz será marcada pela chegada do Papai Noel, que vai receber a chave da cidade do prefeito Chico Brasileiro.

Depois, a apresentação do auto natalino “Um Natal Iluminado”, da Companhia Arte & Manha, de Guarapuava, marca o início da programação cultural, que vai até 22 de dezembro. O grupo, um dos mais conceituados do País, mistura performances de circo e música.

Programação

Serão aproximadamente 50 atrações artísticas, entre música, dança, teatro, circo, contação de história e capoeira. As atrações acontecerão no período noturno de terça a sexta, na Praça da Paz. Já aos sábados e domingos, os shows acontecem sempre no Gramadão.

Na programação, destacam-se shows como o da Companhia Sorriso com Arte, de Santa Maria (RS), que leva para o Gramadão, nos dias 2 e 3 de dezembro, um espetáculo inesquecível com acrobacias aéreas com o Papai Noel e anjos voadores sobre a plateia.

Outras atrações serão comandadas pela Orquestra Sinfônica do Paraná, Orquestra de Viola Lindeira e 17 grupos culturais locais com shows populares.