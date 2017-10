O WTC Sul Business Club – braço no Sul do Brasil do World Trade Center Business Clube, maior plataforma de negócios do mundo – chega a Foz do Iguaçu nesta quinta-feira, dia 5, para reunir empresários e executivos locais em torno de um tema emergente: a reforma trabalhista e os impactos que novos regramentos, como a terceirização, causarão às empresas e às novas gerações, em relação ao emprego formal. A reunião-almoço será no Recanto Cataratas Resort, a partir das 11h30.

Três especialistas vão abordar o tema: o advogado trabalhista Célio Pereira Oliveira Neto, o desembargador Sergio Murilo Lemos, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, e a gestora de RH Carina Daniel.

“O jovem busca um propósito consistente nas relações de trabalho e é difícil mantê-lo em funções mais burocráticas e sem emoção por oito horas seguidas. Agora, com a possibilidade de fracionar seu tempo em mais de um emprego, há uma aproximação da realidade de outros países e muitos poderão buscar realização em atividades paralelas à sua atividade principal”, observa Josias Cordeiro da Silva, presidente do WTC Sul.

Josias acaba de assumir a presidência da entidade e está à frente de uma agenda de 25 eventos neste segundo semestre, nos três estados da Região Sul, além de outras iniciativas que atendem ao objetivo do clube: ajudar os associados a desenvolver negócios, em âmbito local e internacional.

Em todo o mundo, a rede agrega 330 WTCs. No Brasil, além da divisão Sul (que abraça o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul), ele está organizado em São Paulo e Minas Gerais.

Os participantes de Londrina e região terão oportunidade de debater questões relativas à nova legislação trabalhista – que começa a vigorar em 11 de novembro -, e ainda de fazer network e conhecer detalhes da atuação do WTC Sul.

SERVIÇO

Evento: “Planejamento estratégico à luz da nova legislação trabalhista e terceirização, e os impactos que isso trará às novas gerações

Quando: 05/10, das 11h30 às14h, no Recanto Cataratas Resort (Avenida Costa e Silva, 3500)

Inscrições e informações: (41) 3024-2400, (041) 99126-0211, vanny.moraes@wtcsb.com.br

Sobre o WTC Sul Business Club

O WTC Sul é o braço do WTC Business Club nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma plataforma de business intelligence do World Trade Center, que oportuniza a geração de negócios, investimento e valor para todos os interessados. Membro da Rede Internacional de Associações do World Trade Center, a maior associação de executivos do mundo, com mais de 330 unidades localizadas em mais de 100 países, o WTC Business Club é a maior e mais completa plataforma de negócios e investimentos mundiais, com foco na Internacionalização e Retorno de Investimentos, sendo reconhecidamente a maior referência na geração de negócios no World WTC Network.