A mobilização do Dia D de vacinação contra a Dengue contou com cerca de 480 profissionais e com o apoio da 9ª Regional de Saúde. As 27 Unidades de Saúde ficaram abertas durante todo o dia e as equipes vacinaram mais de 900 pessoas. A ação foi realizada no último sábado, 21, no distrito leste da cidade foram vacinados 197 jovens, no distrito norte 56, na região sul foram 27 jovens vacinados, na região nordeste da cidade 242 pessoas receberam a vacina e no distrito oeste 152 jovens foram até a unidade em busca da vacina.

Durante todo o sábado também foram realizadas ações extra-muro, equipes com agentes comunitários, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem realizaram uma busca ativa, foram de casa em casa atrás do público alvo que não buscou a unidade para tomar a vacina, foram realizadas mais de 3.700 mil visitas e aplicadas mais de 1.100 mil doses.

Desde o inicio da 3ª fase da Campanha de Vacinação Contra a Dengue no dia 20 de setembro até agora foram vacinados cerca de 8.800 jovens, esse número equivale a 32% do público alvo. A campanha segue até o dia 27 de outubro e até lá objetivo do Programa Municipal de Imunização é alcançar pelo menos 90% de cobertura.

Ainda essa semana várias ações estão programadas, nessa terça-feira uma equipe de vacinação ficará de plantão no Complexo Bordin a partir das 8 horas para vacinar jovens servidores do município e estagiários, além daqueles que procurarem pela vacina.

A vacinação gratuita é ofertada apenas para jovens entre 15 e 27 anos, que de acordo com um levantamento do Governo do Estado representa 30% do número total de casos da doença registrados nos últimos anos, nessa 3ª etapa estão sendo distribuídas a segunda e a terceira dose. A imunização contra a dengue só é garantida com as três doses da vacina, além de prevenir a doença para quem completa o esquema de vacina também irá garantir a diminuição da circulação do vírus no município.