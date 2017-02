Durante 30 dias de operação tapa buraco cinco bairros de Foz do Iguaçu já receberam as melhorias. Mais de 04 mil buracos foram cobertos com a pavimentação realizada na Vila C nova, Vila C velha, Conjunto Libra, Vila Portes, Jardim Manaus e Centro. No cronograma ainda consta a recuperação da malha de outros bairros do município.

De acordo com o diretor de serviços e manutenção, Geraldo Vieira do Nascimento, o trabalho está sendo feito constantemente, conforme a necessidade de cada bairro.

“Nós fazemos uma parte da cidade e depois seguimos para outra parte que apresenta problemas, nos próximos dias há possibilidade de conseguirmos aumentar a cobertura do serviço”, disse. A operação não é realizada em dias de chuva.

Para tampar os 4 mil buracos foram utilizados até o momento 313 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Apenas um (na Rua Maceió), dos quatro mil, apresentou problema, devido às condições climáticas. “Só um buraco apresentou problemas em decorrência da chuva, sendo assim todo o trabalho está sendo executado com precisão em todo o município”, explica Geraldo.

O diretor explica que como as chuvas nesta época do ano, são sazonais já aconteceu de a equipe estar executando o serviço de tapa buraco na Vila C, com sol e no conjunto Libra estar chovendo simultaneamente. “Em Foz temos as condições climáticas atípicas que podem prejudicar a pavimentação, mas, todo o serviço está sendo executado com qualidade”, enfatiza.

O cronograma dos próximos dias será feito após a renovação do contrato com a empresa que produz o CBUQ. A população pode solicitar o tapa buracos pelo telefone 3521 1718 e 3521 1711. Nos dois ramais o morador passa as informações da rua e em seguida é feito um levantamento para posteriormente a secretaria incluir no cronograma da operação.