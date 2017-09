A cidade de Foz do Iguaçu foi o cenário escolhido este ano pela Harley-Davidson do Brasil para sediar o National H.O.G.® Rally em clima de aventura e descobertas de novas fronteiras. O evento, que anualmente conta com uma cidade-sede diferente no país, reúne este ano 1.200 pessoas e mais de 800 motocicletas.

Com o tema “Guerreiros e guerreiras do asfalto: é hora de desbravar novas fronteiras”, a Harley-Davidson do Brasil recebe clientes pertencentes ao motoclube oficial da marca que viajam das mais diversas regiões brasileiras ao Mabu Thermas Grand Resort, hotel escolhido para sediar o evento repleto de atividades, entre os dias 07 e 09 de setembro.

As atividades foram programadas para os motociclistas poderem interagir com a natureza exuberante, além de contar com muito rock’n’roll, gastronomia de qualidade, atividades com motos, desfile pela cidade e muita confraternização para celebrar o estilo de vida inigualável que só uma marca emblemática com mais de 110 anos de história como a Harley-Davidson possui.

No dia do feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, os guerreiros e guerreiras do asfalto serão recebidos com muita festa e poderão desfrutar o merecido descanso. No dia seguinte, a programação prevê tempo livre para curtir as piscinas do hotel, mas também conta com visita às Cataratas do Iguaçu. Já no período da tarde, acontecem os Motor Games, atividades com motocicletas que premiam aqueles que tiverem o melhor desempenho nas provas propostas. À noite, acontece a grande festa, pautada pela temática que permeia todo o evento e tem como traje sugerido, as fantasias de guerreiros e guerreiras. A festa será animada por três grupos de rock, entre eles, a famosa Banda Malta.

O terceiro dia é marcado pelo grande desfile de motocicletas, que promete parar a cidade de Foz do Iguaçu com a beleza única e o ronco inconfundível dos motores que equipam as motocicletas Harley-Davidson®. E, por fim, 10 de setembro, domingo, é um dia livre para que todos os clientes H-D possam se programar para retornar, em segurança, para casa, levando na bagagem muitas histórias decorrentes de mais um evento proporcionado pela Harley-Davidson.