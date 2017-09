A Itaipu recebe, a partir desta quinta-feira. 07, o Itaipu Challenge Sunset, prova de triatlo e corridas que integra o circuito Challenge Family, franquia alemã responsável por 54 campeonatos em 26 países. O evento, com entrada gratuita em todas as atrações, começa às 9h de quinta-feira, com a abertura da Expo Feira Itaipu Challenge Sunset, no Centro de Recepção dos Visitantes (CRV). As provas principais, de triatlo, serão realizadas no sábado, 09, com largada às 15h na margem paraguaia da usina e chegada no lado brasileiro. No domingo, 10, outras três corridas acontecem na Costanera de Hernadárias, no Paraguai.

Para prestigiar o evento, a família dos competidores e o público em geral precisam fazer o credenciamento na Expo Feira, das 9h às 19h de quinta e sexta-feira (dias 7 e 8) ou das 9h às 12h de sábado.

No dia do triatlo, sábado, 09, quem for acompanhar o Itaipu Challenge será levado ao local de início da competição pelo transfer oficial do evento, das 12h e 14h30 (o embarque será na Expo Feira). Na margem paraguaia, será possível acompanhar a largada da natação, em um braço do Lago de Itaipu, e a transição para o ciclismo, que acontece na mesma área. O retorno será a partir das 16h40. Na volta ao lado brasileiro da usina, o público poderá acompanhar as passagens do ciclismo e da corrida e, finalmente, a chegada dos participantes.

Como a competição é feita em formato de circuito, os triatletas passarão várias vezes pelo mesmo local, tanto na bicicleta quanto na corrida, aumentando a interação com os espectadores. “Vai ter um espaço livre para as pessoas circularem [entre a Expo Feira e os pontos de passagem dos competidores] e verem os atletas nas modalidades de ciclismo e de corrida”, explica Fernando Menezes, organizador do evento. “É importante porque a família terá acesso ao competidor em mais momentos da prova”, completa.

Estrutura

No dia do evento, o estacionamento da Unila, na Vila C, estará disponível para o uso. Haverá transfer entre este bolsão e o CRV a partir das 12h, com saída de 30 em 30 minutos. O público também pode prestigiar a Expo Feira na quinta-feira (7) e na sexta-feira, entre 9h e 19h. Na arena, com cerca de 200 m² vai reunir lojas de material esportivo e de souvenir do Challenge Family. Uma praça de alimentação também estará aberta para atender quem estiver no espaço.

No domingo, 10, as três provas de corrida acontecem na Costanera de Hernandárias, no Paraguai, a partir das 9h15 (horário de Brasília ou 8h15, no horário paraguaio). Quem quiser acompanhar deverá se deslocar até a Costanera, que promete ser o novo cartão-postal da cidade paraguaia, pela Ponte da Amizade. O local tem estacionamento para os veículos.

Itaipu Challenge Sunset

O Itaipu Challenge Sunset é a primeira competição da franquia no mundo com a largada à tarde e encerramento à noite. No total, serão cinco provas, com a participação confirmada de mais de mil atletas, inclusive a presença da elite nacional do triatlo. Com o objetivo de integrar atletas e competidores, as disputas são abertas para pessoas com idade acima de 7 anos.

A principal prova, que reúne a elite do esporte, é a Challenge Half Distance, com largada às 15h15, na margem paraguaia. Os percursos são de 1,9 quilômetro de natação (no Lago Itaipu), 90 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida. Outra categoria importante é a Challenge Sprint Distance, que sai às 15h, com percurso menor que a competição principal – 750 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida.

Completam a programação as modalidades: Challenge Junior, para crianças de 7 a 15 anos; Challenge Women, apenas para mulheres e percurso de 5 quilômetros de caminhada ou corrida; e Challenge For All, com percurso de 10 quilômetros, somente de corrida. As três modalidades de corrida serão na Costanera de Hernandárias, no domingo, 10, a partir das 9h15 (horário de Brasília ou 8h15, na hora paraguaia).

Circuito Challenge Family

O circuito Challenge Family começou na Alemanha, em 2003, e se expandiu para todos os continentes. Já é considerado o maior evento internacional de triatlo do calendário atual. No Brasil, o Challenge acontece em Foz do Iguaçu pela primeira vez. Florianópolis e Brasília também recebem a competição.