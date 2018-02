O Shopping Catuaí Palladium recebeu mais de 6 mil visitantes (crianças, adolescentes e adultos) nos quatro dias de folia do Pulinho de Carnaval para a criançada. O desfile de princesas e super-heróis mirins invadiu o mall do shopping e o salão da festa com muita animação dos pequenos foliões.

O público se surpreendeu e elogiou a organização do mais completo Carnaval infantil de Foz do Iguaçu: banda com música ao vivo, telão com vídeos infantis animados, camarim de fantasias, pintura facial, coquetéis para as crianças e brincadeiras com monitores. Tudo isso num espaço decorado e gratuito, com monitoras animadas e a banda com um repertório especial de cantigas de roda, músicas antigas de sucesso e coreografias que contagiaram com alegria os foliões. A pintura facial foi o espaço de charme para as crianças de todas as idades. Os campeões de audiência foram as borboletas e os corações para as meninas e os super-heróis para os meninos.

Os pais brincaram, pularam e cantaram juntos com seus filhos. A personal trainer, Erica Baptista, literalmente rolou no chão e se divertiu com a filha de 4 anos nos quatro dias de Pulinho de Carnaval. “Foi tudo maravilhoso, o lugar é amplo e arejado, com linda decoração e as monitoras do atendimento são super carinhosas. Eu me diverti muito com minha filha”, comenta Baptista.

O Pulinho de Carnaval do Catuaí Palladium foi uma oportunidade de diversão e confraternização das famílias com seus filhos e amiguinhos. O terapeuta ocupacional, Tiago Ribeiro da Silva, 35 anos, participou três dias com a esposa, as duas filhas e dois amiguinhos. “Foi excelente, a gente se divertiu muito. É um lugar agradável, com estrutura legal, muito bem organizado com adereços, pintura facial, o suco para as crianças e uma banda muito boa para interação das famílias”, afirma Tiago.

Muitas pessoas se manifestaram pelas redes sociais elogiando a iniciativa e parabenizando o Shopping pela organização e programação, além de postagens com fotos e vídeos das crianças se divertindo. Angela Draszewski disse na fan page do Shopping: “Super bem organizado esse evento… nem dá para acreditar que é gratuito… a atenção que disponibilizaram para nossos pequenos não tem igual. Estão de parabéns”. Sanzia Mello acrescentou: “Festa linda, organizada, segurança para os pequenos e tranquilidade para os pais, as crianças se divertem e os pais mais ainda”. Sandra Minassaki fez um post que alcançou mais de 720 curtidas, em uma página de Elogios e Reclamações de Foz do Iguaçu, com a seguinte mensagem: “O Catuai (Palladium) está nota 1000! Merece elogios por organizar um pulinho de carnaval para as crianças…ambiente decorado, arejado, com muitas monitoras super alegres, uma bandinha com cantora e músicas adequadas, pintura facial, colares e capinhas de herói, um barzinho com tudo limpinho e geladinho. Tudo ótimo e gratuito!! Parabéns.”

“Nos emocionamos saber que muitos dos pequenos tiveram a oportunidade de brincar conosco pela primeira vez no Carnaval. Nos preocupamos com cada detalhe, segurança, músicas, brincadeiras e principalmente conforto e bem-estar. Um dos papéis de um shopping é esse, criar experiências incríveis e inesquecíveis para as famílias. Temos certeza que o nosso Pulinho conseguiu transmitir esse sentimento”, destaca a gerente de marketing do shopping Regina Pugliesi.