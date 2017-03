A última etapa do projeto Mais Verão 2017 – Nos Caminhos ao Lago de Itaipu passa neste final de semana, 04 e 05 de março, nos municípios de Foz do Iguaçu, Santa Helena e Mundo Novo (MS). A entrada é de graça e todos estão convidados.

Em Foz, as atividades esportivas começaram a partir das 8h30, deste sábado, 04, na arena do Gramadão da Vila A. O evento é aberto para públicos de todas as idades. Hoje, a atração é o handebol de areia. No domingo, dia 05, é a vez do vôlei de praia.

Em Mundo Novo haverá vôlei de praia e futebol de areia. Em Santa Helena serão disputadas partidas de vôlei, handebol, slackline, stand up paddle e biketur.

Com sol ou chuva os jogos acontecerão da mesma forma. As inscrições podem ser feitas até pouco tempo antes do início das partidas. O valor é de R$ 30 com direito a duas camisetas para a dupla.

O Mais Verão tem apoio da Itaipu Binacional, por meio do Programa Cultivando Água Boa (CAB). No último final de semana, as atividades ocorreram em Guaíra, Itaipulândia, Diamante do Oeste e Santa Terezinha de Itaipu.

A programação teve início nos dias 4 e 5 de fevereiro, começando por Entre Rios do Oeste e Mercedes. Nos dias 11 e 12 de fevereiro, o programa passou por São José das Palmeiras e Marechal Cândido Rondon. Nos dias 18 e 19, o Mais Verão esteve em Missal, Pato Bragado e Terra Roxa.