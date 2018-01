Está marcada para a noite de hoje mais um belo espetáculo, onde a principal atração é a Superlua. O fenômeno da Superlua acontece quando o satélite alcança o ponto mais próximo da Terra em seu movimento orbital, chamado perigeu. A lua parece ficar maior e mais brilhante e hoje acontecerá simultaneamente com a “Lua Azul” e o eclipse lunar. O eclipse lunar não será possível assistir do Paraná.

Para visualizar ainda melhor esse fenômeno dois atrativos prepararam uma programação especial. O passeio Kattamaram, que permite a observação do pôr do sol e da lua, sairá hoje às 19 horas do Centro de Visitantes da Itaipu Binacional. “Será um passeio do pôr do sol um pouco mais longo. O barco sairá até às 19h30 e retornará aproximadamente 21h. Teremos 40 minutos a mais de passeio de barco até a lua subir. Destacamos ainda que o valor do ingresso não mudou, é R$ 40 para moradores e R$ 80 para não moradores”, informou a gerente administrativa do passeio, Natália Santos.

O Marco das Três Fronteiras também oferecerá uma visão privilegiada da Superlua. No encontro entre os rios Paraná e Iguaçu a vista começará o espetáculo ainda no pôr-do-sol e seguirá até o final da noite. Além disso, está marcada para noite de hoje uma atração cultural, das 18h às 19h.

Um grupo de artistas circenses irá promover uma série de performances de malabarismo, ilusionismo e acrobacias, em volta da Praça do Obelisco. O pocket show é uma homenagem ao Dia do Mágico, celebrado dia 31 de janeiro.

A apresentação circense é uma realização dos artistas do Circocan, companhia de circo internacional, que vem anualmente a Foz do Iguaçu com patrocínio da Itaipu Binacional para promoção do 2º Festival de Arte e Circo do Gramadão. O show, único no Marco das Três Fronteiras, terá a duração de cerca de uma hora.

O atrativo conta com a maior roda-gigante itinerante do Brasil, motivo a mais para quem optar pelo atrativo para a observação lunar.