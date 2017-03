Através de sua página no facebook, o Marco das Três Fronteiras, um dos principais atrativos de Foz do Iguaçu, informou que estará fechado para visitação na próxima quarta-feira, 05 de abril.

De acordo com a nota, o local servirá de set para gravações da nova novela da Rede Globo, ‘Pega Ladrão’.

“O fechamento do atrativo tem o objetivo de proporcionar as condições necessárias para a realização do evento com sucesso, desde a montagem dos cenários até a organização das gravações”, explicou.

A novela das 19h, que tem no elenco Mateus Solano e Camila Queiroz, será exibida a partir de 05 de junho para todo o Brasil e diversos países, com imagens únicas de Foz do Iguaçu.

Camila Queiroz, já confirmou presença em Foz do Iguaçu em suas redes sociais. Ontem, no intervalo das gravações, a atriz publicou em seu instagram sobre a cidade e elogiou a comida da fronteira. “A comida de Foz do Iguaçu está fazendo uma coisa aqui. Está todo mundo meio inchado”, brincou Camila.