Que tal andar em uma roda gigante e poder contemplar três países ao mesmo tempo, além de um lindo pôr-do-sol? De acordo com informações, quem for ao Marco das Três Fronteiras de Foz do Iguaçu, poderá se divertir no mais novo atrativo do local, em breve.

A estrutura da roda gigante terá 27 metros de altura e está sendo montada no estacionamento do atrativo. Segundo Adelio Demeterko, diretor da Cataratas S/A, empresa que administra o Marco, “ainda faltam algumas definições importantes de operação e negócio”. A intenção é que o atrativo inaugure ainda neste sábado, 27, mas a data não está 100% confirmada, já que a empresa está acertando os últimos detalhes antes do lançamento.

Diferentemente do que foi noticiado no Clickfoz em 2015, a roda gigante que está sendo implementada no Marco das Três Fronteiras, não é do mesmo grupo que administra a London Eye, em Londres. Na época, o Prefeito Reni Pereira, afirmou que a cidade ganharia a maior roda gigante da América Latina.