Moradores e turistas terão a oportunidade de ver do alto as Três Fronteiras, o encontro dos rios, o obelisco e toda a magia deste lugar singular no mundo, nos próximos dias. A atração, que será instalada no Marco das Três Fronteiras, em Foz do Iguaçu, terá funcionamento diário.

Além de viver uma aventura no céu da fronteira, as pessoas poderão contemplar e registrar cenas raras das fronteiras da Argentina, do Paraguai e do Brasil. Será um momento único de ver com muito mais detalhes o encontro de três países a bordo da maior roda-gigante itinerante do Brasil.

O equipamento de fabricação italiana é de última geração. À noite, o colorido das luzes de LED, espalhados por toda a estrutura, faz da roda-gigante um grande espetáculo de cores, brilho e magia.

A roda tem capacidade para transportar até 108 pessoas simultaneamente, divididas em 18 cabines fechadas, sendo seis pessoas em cada cabine. Há gôndolas especiais para cadeirantes.

Equipamento – A roda-gigante possui cabines fechadas, com total segurança. O equipamento tem sistema de segurança contra ventos acima de 60 quilômetros por hora. Caso identifique condições climáticas desfavoráveis, o brinquedo faz um travamento de segurança, baixando lentamente todas as cabines, para que as pessoas possam sair.

Serviço

Roda gigante no Marco das Três Fronteiras

Valores e horários de funcionamento serão definidos nesta sexta-feira, 26.

Mais informações:

www.marcodastresfronteiras.com.br