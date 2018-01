O Marco das Três Fronteiras recebeu 298.368 visitantes de 102 países durante o ano de 2017. O atrativo caiu no gosto de turistas e moradores. Brasileiros, argentinos, paraguaios, chineses, peruanos, colombianos, franceses, uruguaios e americanos lideram o ranking de nacionalidades que visitam a atração turística.

O Marco das Três Fronteiras é um dos lugares mais singulares do mundo. O atrativo está localizado no encontro dos rios Paraná e Iguaçu, que dá o nome à cidade de Foz do Iguaçu. O monumento demarca a fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, sendo reconhecido como um patrimônio histórico e cultural da região.

O atrativo tem opções de lazer para a família, o clima do restaurante Cabeza de Vaca, o parque infantil, as vistas espetaculares e as apresentações culturais fazem do local um espaço singular e imperdível de se visitar. Se durante o dia o visitante tem a magia do encontro dos rios e a tranquilidade da natureza, no fim da tarde há o pôr do sol, e à noite a vivência das atrações culturais, a iluminação e todo o encanto fronteiriço.

“O Marco das Três Fronteiras é um atrativo que se encaixou bem no gosto dos iguaçuenses e dos turistas. E com a ampliação prevista temos condições de mais do que dobrar a visitação em, no máximo, dois ou três anos”, avaliou com entusiasmo Gilmar Piolla, secretário de Turismo de Foz do Iguaçu.

Ingressos:

Iguaçuenses

Moradores de Foz do Iguaçu, mediante comprovação de residência, têm gratuidade na visitação turística.

Turistas

Individual (integral) – R$ 19,30

Individual (tarifa reduzida) – R$ 10,30

*tarifa reduzida: crianças de 6 a 11 anos, estudantes brasileiros e pessoas com mais de 60 anos (brasileiros)

Telefone (45) 3132-4104 / WhatsApp (45) 98429-7135

Mais informações

www.marcodastresfronteiras.com.br

(45) 3132-4100