O Marco das Três Fronteiras será palco, de mais uma atração cultural, nesta quarta-feira, 31 de janeiro, das 18 às 19 horas. Um grupo de artistas circenses irá promover uma série de performances de malabarismo, ilusionismo e acrobacias, em volta da Praça do Obelisco, no Marco das Três Fronteiras. O pocket show é uma homenagem ao Dia do Mágico, celebrado dia 31 de janeiro.

A apresentação circense é uma realização dos artistas do Circocan, companhia de circo internacional, que vem anualmente a Foz do Iguaçu com patrocínio da Itaipu Binacional para promoção do 2º Festival de Arte e Circo do Gramadão. O show, único no Marco das Três Fronteiras, terá a duração de cerca de uma hora.

Apresentações culturais permanentes

O atrativo, localizado na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina, realiza apresentações culturais de terça-feira a domingo, das 20 horas às 21 horas. Nas segundas-feiras o Marco das Três Fronteiras permanece aberto para visitação, porém, não há apresentação artística no local.

As intervenções artísticas começam às 20 horas com a encenação do Minueto (dança de época). O Show das Três Fronteiras, homenagem ao Brasil, ao Paraguai e a Argentina, tem início às 20h30. Um motivo a mais para você visitar o Marco das Três Fronteiras e viver toda a magia deste lugar singular no mundo.

Roda-Gigante

Até o dia 28 de fevereiro, o público pode aproveitar a mais nova atração itinerante do Marco das Três Fronteiras. Com cerca de 27 metros de altura, a roda-gigante funciona diariamente, das 16h às 22h. A roda tem capacidade para transportar até 108 pessoas simultaneamente, divididas em 18 cabines fechadas, sendo seis pessoas em cada cabine. Há gôndolas especiais para cadeirantes. O bilhete custa R$ 30 reais integral. A partir de dois ingressos, o valor por unidade é de R$ 20. O preço promocional também é válido para moradores de Foz. Criança até 3 anos, acompanhada de um adulto pagante, tem isenção.