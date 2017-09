O dono do sucesso: “é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho”, estará esta noite na Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. Mas, ao contrário do que você pensa, Martinho da Vila não estará no evento iguaçuense para cantar seus sucessos.

Autor de vários livros, inclusive infantis, o sambista estará na Feira para mostrar sua faceta escritor. Nesta sexta-feira, 08, os fãs poderão acompanhar o lançamento do seu livro “Contos Cariocas”, sua primeira crônica. O evento será realizado na Arena Literária, a partir das 21h. “Hoje, vamos ter uma conversa carioca. Falaremos um pouco de como foi a criação do livro, de como funciona as crônicas, de literatura. Será um bate-papo com sessão de autógrafos”, diz o sereno Martinho da Vila.

A Feira do Livro está acontecendo em Foz do Iguaçu no Complexo Bordin, na Av. JK. O evento segue até o dia 17 de setembro e tem entrada gratuita.

Confira a programação da Feira do Livro da tarde desta sexta-feira, 08:

OFICINAS:

19h30 – Oficina de Contação de Histórias – UDC – Profa. Mestre Luciane Ferreira de Andrade Gomes

RECREAÇÃO:

16h

19h

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA:

17h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

20h30 – Menina bonita do laço de fita – Aladir da Silva

PALESTRA

ESPAÇO LITERÁRIO I:

16h – Etiqueta Profissional: do currículo ao comportamento – Prof. Mestre Giuliano Derosso/UDC

MESA:

ESPAÇO LITERÁRIO I:

16h30 – Uma questão de identidade: discussão sobre os imigrantes no mundo de hoje

19h – 5000 Dias, o Brasil na era do Lulismo. Discussão sobre o momento atual – Ivan Seixas e Gilberto Maringoni

ESPAÇO LITERÁRIO II:

19h30 – Homo Lexicographus – Jaqueline Nahas

LANÇAMENTO 1 E 2

17h30 – Uma questão de identidade: discussão sobre os imigrantes no mundo de hoje

20h30 – 5000 Dias – O Brasil na era do Lulismo – Gilberto Maringoni

20h30 – Homo Lexicographus – Jaqueline Nahas

COZINHA LITERÁRIA

19h – Pratos da Região Trinacional – SENAC

SARAU/SHOW

ARENA LITERÁRIA:

21h – Martinho da Vila

22h – Encerramento da Feira