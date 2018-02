Começou na última nesta quinta-feira (01º de fevereiro) as matrículas dos candidatos aprovados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos têm até o dia 07 de fevereiro para acessar o site da Unila e fazer o cadastro on-line (etapa inicial e obrigatória no processo de matrícula). Todas as normas e a documentação exigida devem ser consultadas no edital PROGRAD 004/2018 e anexos.

Os aprovados irão receber um e-mail, no endereço cadastrado no Sisu, com o link para acessar o formulário de matrícula, usuário e senha. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail selecao.alunos@unila.edu.br ou pelos telefones (45) 3576-7375 e (45) 3529-2775.

Além de preencher o formulário eletrônico, o candidato deverá anexar toda a documentação exigida (pessoal e escolar).

A matrícula presencial (segunda etapa do processo) está programada para os dias 19 a 21 de fevereiro, na Unila – Jardim Universitário (Avenida Tarquínio Joslin dos Santos, 1000), das 8h30 às 12h e das 14h às 17h30. Nestas datas, os aprovados ou seus procuradores deverão apresentar a documentação original anexada no cadastro on-line, para conferência e validação.

A regulamentação das chamadas complementares para preenchimento das vagas não ocupadas será publicada em edital no dia 9 de fevereiro, após a liberação da lista de espera do Sisu. Na primeira chamada complementar serão acrescentadas também em torno de 140 vagas não preenchidas por estudantes estrangeiros – o processo seletivo foi realizado no segundo semestre do ano passado e encontra-se na fase final.

A maior nota de corte, na ampla concorrência, foi a do curso de Medicina (777,8). Em seguida, vêm os cursos de Arquitetura e Urbanismo (701,56) e de Relações Internacionais e Integração (701).

Cotas

Pela primeira vez, a Unila reservou vagas para pessoas com deficiência, dentro do percentual de 52% de vagas destinadas a estudantes de escola pública.

De acordo com a Portaria Normativa 09/2017, do Ministério da Educação, a apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico legível atestando a espécie e o grau da deficiência. Além da documentação, o candidato aprovado na cota de pessoa com deficiência deve preencher um questionário específico. A apuração e a comprovação serão realizadas por uma banca específica, designada pela Reitoria da Unila. A banca irá verificar e validar os documentos encaminhados pelos candidatos.

Os demais cotistas também devem apresentar documentos complementares para comprovação das condições exigidas.

Lista de espera

Os estudantes que não foram convocados nesta chamada têm até o dia 07 de fevereiro para fazer a inscrição na lista de espera do Sisu. É a partir dessa lista que a Unila irá convocar os candidatos em chamadas posteriores. O estudante que não se inscrever na lista de espera perde o direito de concorrer a uma vaga na Unila.