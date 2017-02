A Meia Maratona das Cataratas, uma das provas mais belas do mundo, chega a sua décima edição, que será realizada no dia 4 de junho de 2017, com uma programação ainda melhor para os corredores. A organização oferecerá as opções de percursos de 8 e 21 km. A prova integra as ações do Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural da Humanidade, em comemoração a Semana do Meio Ambiente.

Percurso da Prova 8 k das Cataratas – A largada será dentro do Parque Nacional do Iguaçu; passagem pelas Cataratas do Iguaçu e a chegada, nas proximidades do Restaurante Porto Canoas, no Parque Nacional do Iguaçu. A prova é caracterizada por uma paisagem de floresta e natureza exuberante. Nos quilômetros 8 e 9, um grande espetáculo: a grandiosidade das Cataratas do Iguaçu, uma das 7 Maravilhas Mundiais da Natureza.

Percurso da Meia Maratona das Cataratas – 21 km (21.097 metros). A largada da corrida será em frente ao Hotel Mabu e Shopping Catuaí Palladium, seguirá pela BR-469, adentrando ao Parque Nacional do Iguaçu, passando pelas Cataratas do Iguaçu e a chegada na região do Restaurante Porto Canoas, no Parque Nacional do Iguaçu.

As inscrições para a participação nas provas devem ser realizadas pelo link disponível no site oficial da prova www.meiamaratonadascataratas.com.br. A inscrição de moradores de Foz do Iguaçu será exclusiva no Complexo Turístico Marco das Três Fronteiras, a partir do dia 2 de março de 2017. As inscrições serão encerradas no dia 26 de maio de 2017, ou quando atingir o número limite de vagas para participantes.

O kit do atleta conterá: camiseta, número de peito, chip de cronometragem, medalha de participante (entregue no final da prova), material informativo, ingresso para os passeios no Parque Nacional do Iguaçu – Cataratas do Iguaçu, no Marco das Três Fronteiras e entrada para o evento de confraternização da prova.

Valores de inscrições

Prova de 8K:

Público geral: R$140,00

Morador de Foz do Iguaçu: R$90,00

Prova de 21k:

Público geral: R$160,00

Morador de Foz do Iguaçu: R$110,00

Realização

A Meia Maratona das Cataratas é uma realização do Parque Nacional do Iguaçu (ICMBio) e da Cataratas do Iguaçu S.A., com patrocínio da Itaipu Binacional e Fundo Iguaçu.

Serviço

10ª Meia Maratona das Cataratas e 8k das Cataratas

Data da corrida: 4 de junho de 2017 (domingo)

Local: Foz do Iguaçu – Parque Nacional do Iguaçu

www.meiamaratonadascataratas.com.br