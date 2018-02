A Meia Maratona das Cataratas, uma das provas mais belas do Brasil e do mundo, será realizada no dia 10 de junho de 2018, com um trecho especial dentro do Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Natural da Humanidade, que abriga as Cataratas do Iguaçu, uma das Maravilhas Mundiais da Natureza.

A prova integrará as ações da Semana do Meio Ambiente do Parque Nacional do Iguaçu e celebrará o aniversário de 104 anos da cidade de Foz do Iguaçu, comemorado também em 10 de junho.

As inscrições para a corrida dos 21 km e para a prova 8k das Cataratas iniciam na quinta-feira, dia 1º de março, a partir das 18h. Elas devem ser realizadas pelo link disponível no site oficial da prova. No mesmo dia serão publicadas todas informações referente a 11ª Meia Maratona das Cataratas.

A Meia Maratona das Cataratas é uma realização do Parque Nacional do Iguaçu (ICMBio) e da Cataratas do Iguaçu S.A.

Serviço

11ª Meia Maratona das Cataratas e prova de 8k das Cataratas

Data: 10 de junho de 2018 (domingo)

Local: Parque Nacional do Iguaçu – Foz do Iguaçu

www.meiamaratonadascataratas.com.br

Inscrições

21 km e prova 8k das Cataratas

A partir de 1º de março de 2018

www.meiamaratonadascataratas.com.br

A empresa iguaçuense de turismo receptivo, Loumar Turismo, está com pacotes incríveis para os atletas que desejam vir à Foz do Iguaçu, participar da prova. Entre em contato e tire suas dúvidas, aqui.