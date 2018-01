A Meia Maratona de Foz do Iguaçu Uninter será realizada no dia 21 de janeiro (domingo) e deve mobilizar mais de mil atletas nacionais e internacionais. A prova terá largada na Praça do Mitre, com trajetos de 21 km e 5 km. Haverá também uma modalidade especial para as crianças, de 4 a 12 anos, com caráter lúdico e baterias de 100 metros, 200 metros e 400 metros, variando conforme a idade.

Uma das mais tradicionais provas de atletismo da cidade, a Meia Maratona de Foz do Iguaçu tem o apoio do Centro Universitário Internacional Uninter neste ano. “Realizar competições como esta fortalece o esporte da região e possibilita que os atletas tenham a oportunidade de testar os seus limites com toda a estrutura necessária”, afirma Fabiano Ozique, gerente de Marketing e Comunicação da instituição.

Os competidores podem se inscrever até o dia 18 de janeiro (quarta-feira) pelo site. As inscrições custam R$ 55 , para o trajeto de 5 Km e R$ 65, para 21 Km. Já para a modalidade Kids, o preço é de R$ 35. Os valores são acrescidos das taxas cobradas pelo site que comercializam as inscrições.

Alunos e colaboradores da Uninter têm 30% de desconto sobre o valor da inscrição, não incluindo as taxas.

Serviço

Meia Maratona de Foz do Iguaçu

Data: 21 de janeiro (domingo);

Horário: 7h (21 km ), 7h15 (5 km adultos) e 10h30 (crianças);

Modalidades: 21 Km, 5 Km e Kids;

Local da largada: Praça do Mitre, Av. Jorge Schimmelpfeng, s/n;

Inscrições: até 18 de janeiro (quarta-feira), pelo site https://sites.minhasinscricoes.com.br/meiamaratonadefozdoiguacuuninter

Preço: a partir de R$ 55 + taxa do site (5 KM), R$ 65 + taxa do site (21KM) e R$ 35 + taxa do site (crianças). Alunos e colaboradores da Uninter têm 30% de desconto