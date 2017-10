Haja coração! O Foz do Iguaçu FC foi a Toledo para a primeira partida das quartas de final da Taça Federação e o que não faltou foi emoção em mais um clássico do oeste paranaense.

O elenco comandado pelo técnico Allan Aal mais uma vez mostrou a força do grupo. Na frente do placar durante a maior parte do primeiro tempo após mais um gol do artilheiro Gian Luca, o Azulão viu seu zagueiro Renan ser expulso aos 49 minutos da etapa inicial e ainda sofrer o revés com duas cobranças de pênaltis. Na primeira o goleiro Jean fez uma bela defesa, mas que não foi validada pois o árbitro mandou repetir a cobrança e com ela veio o empate da equipe toledana.

Na segunda etapa técnico Allan Aal cobriu muito bem a ausência de um jogador, o Foz do Iguaçu FC criou várias situações de gol e conseguiu manter o placar de igualdade.

Dono de melhor campanha na primeira fase, o Azulão decide a vaga no próximo domingo, 08, 11h05, diante de sua torcida.

“Um passo de cada vez, quietinhos, superando as adversidades e com muito trabalho juntos, nós estamos chegando!!! 1×1 na primeira partida das quartas-de -final da Taça F.P.F., contra o Toledo fora de casa. Domingo q vem é na nossa casa. Estamos chegando”, postou Allan All nas redes sociais.

Graças à união do Foz do Iguaçu FC com a Liga Iguaçuense de Futebol, AREVEFI, LDA e Varela Produções, entidades que administram o futebol amador e veteranos na fronteira, a expectativa é de que o time tenha casa cheia no domingo decisivo.

“Conclamamos para que a comunidade iguaçuense marque presença no ABC e seja nosso décimo segundo torcedor. Nossos meninos de ouro estão mostrando raça dentro de campo, superando adversidades e precisam do apoio do torcedor. Acreditem que unidos, chegaremos à série D 2018”, finaliza Arif Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC.

Os ingressos para a partida que define a vaga nas semifinais da competição estão a venda pelo valor promocional de R$ 10,00 mais 1 kg de alimentos nos Estacionamentos Bismillah (Vila Portes) e no Bar do Natal ( anexo ao Estádio ABC).