O Programa de Mestrado em Literatura Comparada da Unila está com inscrições abertas para alunos especiais em cinco disciplinas. Podem se inscrever graduados em qualquer área do conhecimento. Todas as informações estão em edital específico, disponível no site da Universidade (http://migre.me/wcnVH).

Estão sendo ofertadas vagas nas seguintes disciplinas: “Memória, corpo, ritual: literatura, teatro e performance na América Latina”; “Narrativas visuais na América Latina: literatura, artes plásticas, design gráfico”; “Antropologia e literatura: aproximações e conexões”; “Literatura latino-americana contemporânea: nação, identidade e comunidade”; e “Poéticas latino-americanas comparadas: imaginário e corporeidade”.

Aluno especial é aquele inscrito em disciplinas isoladas de um programa de mestrado. Para fazer o mestrado, o interessado deve participar do processo seletivo específico.

As inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira, 10, exclusivamente pelo e-mail secretaria.ppglc@unila.edu.br, conforme as orientações do edital. Os candidatos devem ficar atentos a toda a documentação exigida. A lista dos candidatos selecionados será divulgada no dia 17 de março, no site do Programa.

O Mestrado

O Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada visa produzir conhecimentos destinados a valorizar as poéticas latino-americanas e capacitar pesquisadores e pensadores engajados em investigar temas que reflitam as condições de formação e as necessidades históricas das populações latino-americanas. O objetivo principal do mestrado é responder ao desafio de compreender a cultura, a literatura e outras formas de representação estética de países e povos marcados por formações étnicas distintas, processos históricos assimétricos e formas desiguais de exercício do poder e da cidadania.